Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

SAMSUN (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Kastamonu, Tokat, Çorum, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla tenhalaştı.

– Sinop

İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 ile mücadelede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sinop'ta cadde, sokak, meydan ve sahiller sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri Uğur Mumcu Meydanı ve Sakarya Caddesi üzerinde denetim yaparak, vatandaşlara kurallara uyulması çağırısı yaptı.

Türk Kızılay ve hayvan besleme grubu üyeleri ise sokak hayvanları için parklara mama bıraktı.

– Tokat

"Çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu tenhalaştı.

Kentin en işlek yerleri olan Gaziomanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri kentin girişlerinde denetim yapıyor.

– Kastamonu

Kastamonu kent merkezinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor.

Kent merkezinin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları boşaldı.

Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Jandarma tarafından da köylerde denetimler sürüyor.

– Amasya

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı boş kaldı.

Kentte, güvenlik güçleri denetimlerini artırırken, sık sık vatandaşlara evlerinde kalmaları çağırısında bulunuluyor.

Polis ve zabıta ekipleri, kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servis hizmeti veren işletmeleri kontrol etti.

– Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessiz bir hafta sonu yaşanıyor.

Vatandaşların, kısıtlamanın başladığı cuma gününden evlerine çekilmesiyle sokaklar ıssızlaştı.

Kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu gözlenen kentte polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

– Çankırı

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Çankırı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunu sakin geçiriyor.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlere devam ediyor.