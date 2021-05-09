Samsun ve çevre illerde “tam kapanma” sürecinin onuncu gününde sessizlik hakim

SAMSUN (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ile çevre illerde sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının onuncu gününde Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Şehirde yaya yoğunluğunun olduğu Cumhuriyet ve Saathane meydanı, Mecidiye Caddesi ile araç trafiğinin de yoğunluk gösterdiği Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgelerde sessiz bir pazar günü yaşanıyor.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor. Atatürk Bulvarı üzerindeki kontrol noktalarında yer yer uzun araç kuyrukları olduğu gözlemlendi.

– Amasya

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda sessizlik devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturarak kontrol yaptı.

Kentte, yaya ve araç trafiği yoğunluğunun oldukça düşük seviyede olduğu gözlendi.

– Çankırı

Çankırı'da da tam kapanma dolayısıyla kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nda sakin bir gün yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uygulanıyor.

– Çorum

Çorum'da tam kapanmayla birlikte başlayan sessizlik devam ediyor.

Kamu kuruluşlarının yanı sıra zincir marketlerin de kapalı olması nedeniyle kentteki ıssızlık arttı.

Cadde ve meydanların boş kaldığı kentte polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

– Tokat

Tokat da tam kapanma nedeniyle sessizliğe büründü.

Kentin en işlek yerlerinde sessizlik hakim. Polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları sürüyor.

– Kastamonu

Kastamonu'da ise kentin işlek yerlerinden Nasrullah, Cumhuriyet meydanları ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Polis ekipleri, uygulama noktalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ile alışveriş merkezlerinde kontrollerine devam ediyor. Jandarma ekipleri de kontrol noktaları ile köylerde denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri de sık sık vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiği yönünde anons yapıyor.