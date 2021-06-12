Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi

SAMSUN (AA) – Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren 3 kişi, defnedildi.
Kolay Mahallesi Derbent Baraj Gölü kenarında park halinde bulunan karavanda O.B. tarafından silahla vurulan Orhan Yüksel Kalaycılı Mahallesi, İsmail Varol Çalköy Mahallesi, Mustafa Öntaş ise Yakıntaş Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazlarının ardından aile mezarlıklarında toprağa verildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde dün, O.B. tarafından vurulan Varol, Öntaş ve Yüksel hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan O.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.