Samsun’da Atatürk resimlerine çirkin saldırı

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Haftası’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı bilboardlara kimliği belirsiz şahıslar tarafından kesici aletle saldırı düzenlendi.

İsmail AKDUMAN

Atakum ilçesinde bulunan Aqua Park Tesisi’nin önündeki billboardlarda yer alan CHP‘li Atakum Belediyesi’ne ait afişlerdeki Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk resimlerine saldırı yapıldı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan saldırıda afişlerdeki Atatürk resimleri yırtıldı.

SAMSUNUM ATATÜRK’E SAHİP ÇIK

Saldırının ardından Atakum Belediyesi, sosyal medya hesabından, “Aqua Park Tesisimizin önündeki Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yer aldığı bilboardlara yapılan çirkin saldırıyı üzülerek duyuruyoruz. Milli Mücadele’nin başladığı Samsun’da, Ebedi Başkomutanımızı hazmedemeyenlerin olması çok üzücü. Samsun’um, Atatürk’e sahip çık!” ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptı.

“ATATÜRK’E YÖNELİK BU SALDIRILAR AYYUKA ÇIKTI”

ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, kentte Şubat ayında 2 kişinin Atatürk Onur Anıtını yıkmaya çalıştığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

*30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbelerinde adını bile geçirmediği, toplumun çoğu kesimine yönelik kin ve nefret söylemleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsına yapılan saygısızlıklar, hakaretleri doğal bulur hale geldik.

*Dün de vardı, bugün de devam ediyor. Ayan beyan ortadadır ki; Atatürk’e yönelik bu saldırılar ayyuka çıkmış durumdadır.

*Biz lanetledikçe, kınadıkça o güçler, Atatürk’ün manevi şahsına yönelik saldırılara devam ediyor.

*Hukuk ve adaletin doğru şekilde işlemediği, Atatürkçü ve muhalif kimliklerin cezalandırıldığı bu dönemde, ülkenin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün laik, hukuk ve demokratik devlet yolunda yürümeye devam edeceğiz.

*Yüzyıl önce yapılan kuşatmanın bugün bir başka şeklini yaşıyor olsak da, başaramayacaklar. Kınıyorum. Lanetliyorum. Türkiye bir gün fabrika ayarlarına elbette geri dönecektir.

Yaşanan olaya vatandaşlar da büyük tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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