Samsun'da bağırsak tıkanıklığı ile doğan bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

SAMSUN (AA) – Samsun'da yeni doğan ve bağırsak tıkanıklığı bulunduğu belirlenen bebek, ameliyatla tedavi edildi.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, Abdulkadir-Merve Orman çiftinin ilk çocukları olan Öykü'nün, doğduktan 48 saat geçmesine rağmen tuvaletini yapmadığını fark eden çocuk cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, bebeğin bağırsağında tıkanıklık bulunabileceğinden şüphelendi.

Tetkikler sonucunda bağırsağının tıkalı olduğu anlaşılan Öykü bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günaydın, bebeğin 48 saat içinde dışkı yapmaması üzerine çektikleri filmde bağırsak tıkanıklığı bulguları görüldüğünü belirtti.

Bebekte ince bağırsak atrezisi (doğuştan tıkanıklık) olduğunu düşündüklerini anlatan Günaydın "Kalın bağırsak filminde kullanılmamış kalın bağırsak görerek tanıyı doğruladık." ifadesini kullandı.

Ameliyatta, aşırı genişlemiş 50 santimetrelik ince bağırsağı çıkarıp bağırsak uçlarının uç uca dikildiğini ancak çap farkı nedeniyle yapılan daraltmanın kaçağa neden olduğunu aktaran Günaydın, şöyle devam etti:

"Bu durumda yeniden ameliyat ederek bağırsak uçlarını karın dışına aldık. Tabii ince bağırsaktan kaka yaptığı için anne sütü vermek yeterli olmaz, bunun için total parenteral beslenme dediğimiz özel serumla da besleyip 3 kilogram olmasını sağladık. Bu süreçte çocuk doktorlarımız da yoğun çaba sarf etti. Zaten böyle bir bebeği ameliyat edebilmek için tecrübeli bir ekibe ihtiyaç var. Yeni doğan yoğun bakımda çalışan hemşire bakımı da ayrıca çok önemli, kendi bebekleri gibi özenle baktılar."

Günaydın, bebeğin artık kakasını yaptığını ve kilo aldığını sözlerine ekledi.

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