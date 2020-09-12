Samsun'da balık fiyatları

SAMSUN (AA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 25 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|
CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|
EN YÜKSEK
(LİRA)
|
Hamsi
|25,00
|25,00
|Somon
|25,00
|35,00
|İstavrit
|10,00
|15,00
|Tirsi
|–
|–
|Mezgit
|15,00
|
30,00
|Levrek (çiftlik)
|
25,00
|35,00
|Çipura (çiftlik)
|30,00
|35,00
|Sargan
|–
|–
|Palamut (tane)
|10,00
|15,00
|Barbunya
|20,00
|30,00
|Kalkan
|70,00
|100,00
|Çinekop (deniz)
|20,00
|25,00
|Lüfer (tane)
|–
|–
|Kötek
|–
|–
|Levrek (deniz)
|35,00
|45,00
|Alabalık
|–
|–
|Uskumru
|15,00
|15,00
|Sazan
|–
|–
Advertisements