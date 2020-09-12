Samsun'da balık fiyatları

Yazan:
Alaturka Online
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SAMSUN (AA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 25 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 25,00 25,00
Somon 25,00 35,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi
Mezgit 15,00

30,00
Levrek (çiftlik)

25,00

35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 35,00
Sargan
Palamut (tane) 10,00 15,00
Barbunya 20,00 30,00
Kalkan 70,00 100,00
Çinekop (deniz) 20,00 25,00
Lüfer (tane)
Kötek
Levrek (deniz) 35,00 45,00
Alabalık
Uskumru 15,00 15,00
Sazan

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