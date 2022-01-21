Samsun’da ekmeğe zam

Samsun’da 2 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruşa çıktı. Ekmek çeşitlerinin fiyatları da güncellendi.

İsmail AKDUMAN

Samsun’da 14 Temmuz 2021’de 1,5 TL olan ekmeğin fiyatı 2 TL’ye yükseltilmişti. 23 Kasım 2021’de 230 gramı 2 TL olan ekmekten 30 gram düşürülmüş, fiyat 2 TL olarak kalmıştı. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Yönetim Kurulu ve Samsun Fırıncılar Odası tarafından yapılan son toplantıdan yeni bir zam kararı çıktı.

YÜZDE 25 ZAM

Alınan karara göre Samsun’da 200 gram ekmeğin fiyatının 2,5 TL olması kararlaştırıldı. Zamlı tarifenin 22 Ocak’tan yani itibaren uygulamaya konulacağı belirtildi. Yeni zamlı tarifeye göre ekmek çeşitlerinin fiyatları şu şekilde oluştu; “400 gram ikili somun 5 TL, ikili tandır 5 TL, beşli Trabzon ekmeği 12,5 TL, sekizli Trabzon ekmeği 20 TL, onlu Trabzon ekmeği 25 TL, kepek ekmek 2,5 TL, pıtıl ekmek 2,5 TL, sade pide 5 TL, lavaş 2,5 TL, kymalı hamuru 3,5 TL”

“FIRINCILAR ZOR DURUMDAYDI”

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, artan maliyetler nedeniyle fırıncıların zor durumda olduğunu söyleyerek, “Un fiyatları uçtu. Elektrik, doğalgaz zamları yapıldı. Asgari ücret yükseldi. Fırıncıların girdiği maliyetleri neredeyse 3 kat arttı. Fırıncı esnafımızla görüşerek bir fiyat ayarlaması yaptık. 2 lira 50 kuruş olarak fiyatı belirledik” dedi.

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