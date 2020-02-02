Samsun’da Gelecek Partisi krizi

Samsun eski AKP’li Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz döneminde yaklaşık 25 milyon lira harcanarak kapatılan İstiklal Caddesi’nin 700 metrelik kısmı, yeni AKP’li başkan Mustafa Demir tarafından trafiğe açıldı. Belediye ekipleri caddede oturma banklarını kaldırıp araç yolu ile kaldırım arasına saksılar yerleştirdi.

YAPRAK TARTIŞMASI

Caddenin yeniden trafiğe açılması için çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından devam ettirilirken, cadde üzerine konulan beton saksıların üzerine işlenen ‘çınar yaprağı’ logoları dikkat çekti. ‘Çınar yaprağının’, AK Parti’den istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun partisinin resmi logosuna benzemesi AKP’lileri kızdırdı.

ANKARA’DAN TALİMAT:KALDIRIN

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tepkiler üzerine saksıların toplatılması talimatını verdi. Bir gecede toplanan çınar yapraklı saksıların yerine, üzerinde kentin simgesi ve Atatürk heykeli logosu bulunan saksılar konuldu.