Samsun’da kantin ve kafeterya kiraya verilecek

Samsun Kavak’ta kantin, kafeterya 3 yıllığına açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Samsun Üniversitesi Kavak Yerleşkesi (Mehmet Paşa Mah. 16. Sok. No:10 55850 Kavak / SAMSUN) zemin katta bulunan 85 metrekare alanın 3 (üç) yıl süre ile Kantin, Kafeterya olarak kiraya verilmesi işi 08/09/2021 Çarşamba günü saat 10:00 da Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesi İhale Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

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