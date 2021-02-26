Samsun'da salgının hızı yasaklarla değil vatandaşlar bilinçlendirilerek düşürülecek

SAMSUN (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artış gösterdiği illerden Samsun'da, bilinçlendirme ve tedbirlerle bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dün "Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Ordu gibi" sözleriyle işaret ettiği illerden Samsun'da salgının etkisinin düşürülmesi için ek tedbirler alınıyor.

Kendisi de kısa süre önce koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından hastalığı yenen Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte salgının seyrine ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Sağlık teşkilatı olarak kent genelinde özveriyle çalıştıklarına değinen Oruç, mutasyona da işaret ederek, "Salgın mutasyon ile hızlı yayılabiliyor ancak daha sıkı tedbirlerle, yasaklamakla değil vatandaşların bilinçlendirilmesiyle bunun önüne geçeceğimizi düşünüyorum. Alacağımız tedbirler ve vatandaşlarımızın da bu tedbirlere uymasıyla pandemi de başarılı oluruz." dedi.

Bilinçli davranılmasının önemine değinen Oruç bu çerçevede ilgili kurumlarla, muhtarlarla sivil toplum kuruluşlarıyla irtibat halinde olduklarını anlattı. Oruç aşılama konusunda da Karadeniz'de en yüksek düzeydeki il olduklarını vurguladı.

Oruç, yeni aşıların da dün geldiğini bu noktada aşılamaları etkili bir şekilde sürdürdüklerini, öğretmenlerin de aşılanmasına başlandığını söyledi.

Vatandaşların kendi koruma tedbirlerine uymaları gerektiğini belirten Oruç, özellikle bu dönemde eş, dost, akraba, taziye gibi ziyaretlerin yapılmaması istedi. Oruç, çarşı pazar gibi kalabalık ortamlarda ve kapalı ortamlarda tedbirlere sıkı uyulmasını istedi.

"Mutasyonun bulaştırıcılığı yüksek ama biz de daha sıkı tedbirlerle en ücra alanlarda dahi etkili filyasyon çalışmalarıyla işi sıkı tutuyoruz" diyen Oruç, yerinde lokal tedbirleri de uyguladıklarını, salgın yoğunluğu olan mahalle veya binalarda kolluk kuvvetlerinin de desteğiyle tedbirlerin alındığını aktardı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında son gelişmeleri ve yeni tedbirleri de ele alacaklarını ifade eden Oruç, "Vatandaşlarımızdan bu süreçte kurallara daha sıkı sarılmalarını istiyoruz. Bilinçlendirme ve tedbirlerle, vatandaşlarımızın desteğiyle bu süreci en kısa sürede atlatacağız." diye konuştu.