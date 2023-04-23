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23 Nisan 2023
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Samsun’da Süper Lig coşkusu! Samsunspor liderliği garantiledi, meydanda çifte bayram yaşandı…

Alaturka Online
Alaturka Online

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda adeta bayram havası vardı.

Keçiörengücü’lü futbolcular önemli bir fair-play örneği göstererek şampiyon Samsunspor’lu oyuncuları sahaya çıkarken alkışladı.

Karadeniz ekibi tribünleri selamladı. Büyük bir coşkuyla oynanan mücadeleyi de Kırmızı-Beyazlılar 4-1 kazandı.

Son düdükle beraber Samsunspor, Süper Lig’e lider olarak çıkmayı garantileyince sahanın içinde çok büyük bir sevinç yaşandı.

Esas bayram ise akşama bırakıldı. Samsun Meydanı’nda 11 yıl sonra gelen Süper Lig sevinci büyük bir coşkuyla kutlandı.

Başkan Yüksel Yıldırım, teknik direktör Hüseyin Eroğlu’yla birlikte sahneye çıkarak taraftarına seslendi.

Eroğlu da 11 yıl sonra Samsun’un Süper Lig özlemini dindirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi ve camiaya iddialı mesajlar verdi.

Kutlamalardan güzel ve ilginç görüntüler de ortaya çıktı.

İşte Samsunspor’un, Süper Lig coşkusu…

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