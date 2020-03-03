Samsun’da yangın: 6 kişi hastanelik oldu!

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Alaturka Online
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Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Kışla Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.

Apartmanda biri bebek, 2’si çocuk toplamda 6 kişi dumandan etkilendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

İçeride bulunan vatandaşlar ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çevrede paniğe sebep olan yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. İHA

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