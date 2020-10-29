Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı

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Alaturka Online
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SAMSUN (AA) – Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Yapılan aramalarda şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.

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