Samsung’un Anneler Günü’ne özel indirim ve fırsatlarla dolu kampanyası başladı

İSTANBUL(AA) – Samsung’un Anneler Günü'ne özel, akıllı telefonlardan tabletlere, akıllı saatlerden elektrikli süpürgelere kadar birçok üründe başlattığı kampanyada birbirinden cazip fırsatlar kullanıcılarını bekliyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre 9 Mayıs’a kadar devam edecek kampanya kapsamında Samsung online mağazası (https://shop.samsung.com/tr) üzerinden yapılacak alışverişlerde Galaxy S20 ve Galaxy Note20 Serisi akıllı telefonlarda yüzde 18 KDV indiriminden faydalanılabiliyor.

Galaxy A Serisi akıllı telefon ve Galaxy Watch3 akıllı saat alımlarında 300 TL’ye varan hediye çeki, Galaxy tabletlerde de 100 TL indirim fırsatı kazanılabiliyor. Samsung VC07R302MVR/TR toz torbasız elektrikli süpürge de Anneler Günü’ne özel KDV dâhil 799 TL gibi uygun bir fiyata satışa sunuluyor.