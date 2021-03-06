Samsunspor-Adana Demirspor maçının ardından

SAMSUN (AA) – TFF 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yenilgiden dersler çıkararak Süper Lig hedefine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını aktardı.

Süper Lig yolunda önemli bir rakiple karşılaştıklarını dile getiren Sağlam. "Alt grupla farkı açabileceğimiz bir karşılaşma oynadık. İstemediğimiz bir sonuç oldu. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. Gerçekten iyi mücadele ettiler ve kazanmayı hak ettiler. Maalesef istediklerimizi yapamadık. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Birisi bu mağlubiyet için suçlu ya da sorumlu bulmak istiyorsa oradaki tek sorumlu benim. Dolayısıyla bu takımı bu mağlubiyetin olumsuz etkilerinden bir an evvel arındırıp önümüzdeki hafta oynayacağımız Altınordu maçında alınacak galibiyet için hazırlayacak olan insan da benim." ifadelerini kullandı.

Futbol hayatı boyunca bu gibi maçlar oynadıklarını ve mağlubiyetler aldıklarını anlatan Sağlam, "Hedefe odaklanmış insanlar, bu gibi durumlarda iyi bir analiz ve sonrasında bundan sonraki süreç için kendimizi öne çıkaracak daha avantajlı duruma geçirebilecek değerleri üretebilirler. Biz bunu yapacağız inşallah. Bu mağlubiyet bize belki 3 puan kaybettirdi ama 3 puandan çok daha fazlasını, şampiyonluğu ve Süper Lig'i kazandıracak değerler de üretecektir. Bunun adına ben söz verebilirim. Hepimizin hayali olan Süper Lig'e çıkacağız inşallah." şeklinde konuştu.

– Samet Aybaba: "İstediğimiz şeylerin tamamına yakını oldu"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise oyuncularını tebrik ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Planlamıştık, alan daraltalım, daralttığımız alandan hızlı çıkış yapalım. Duran toplarla ilgili rakibin etkinliğini ortadan kaldırmak için paylaşımda doğru işler yapalım. İstediğimiz şeylerin tamamına yakını oldu. Ama bunda oyuncularımın gerçekten maçı kazanma isteği çok büyük rol oynadı. Sahanın her yerinde savunma yaptılar. Bir tek hızlı çıkış ve son vuruşlarda sorun yaşadık. Bizim için yeniden başlama, ligi yeniden başlatma maçıydı. Gerçekten de müthiş oldu. Ama biliyorsunuz maçlar hemen gelip geçiyor. Hedefi olan takımların galibiyeti şu anda unutup önündeki maça hazırlanmaları lazım. İstanbulspor ligin iyi oynayan takımlarından biri. Bu maça hazırlanacağız ve hedeflediğimiz yere gelmek istiyoruz."