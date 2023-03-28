Samsunspor, adım adım Süper Lig’e! Muhteşem seri, gövde gösterisi…

2022/23 sezonuna Bayram Bektaş yönetiminde başlayan Samsunspor, Süper Lig hasretini sona erdirmek için iddialı bir kadro kurdu. Kalesini Erzurumspor’dan Jakub Szumski ile güçlendiren, stopere Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu’nu alan, tecrübeli sağ bek Zeki Yavru’ya Kırmızı Beyazlı formayı giydiren, orta sahasını Celil Yüksel ve Ali Kaan gibi isimlerle gençlendiren Samsunspor, geçtiğimiz sezon Menemenspor’da attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Ahmet Sagat transferinde de mutlu sona ulaştı. Kapalı kutu ise Douglas Tanque’ydi. Khor Fakkan’dan gelen Brezilyalı forvetin sezona damga vuracağını kimse tahmin etmiyordu.

Bayram Bektaş gitti, Hüseyin Eroğlu geldi

Pek çok önemli isim Samsunspor’a gelirken Bayram Bektaş’la istenen başarı sağlanamadı. 5 haftada alınan 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet sonrası genç teknik adamla yollar ayrıldı. Birçok başarılı futbol adamının adı Karadeniz ekibi ile anılırken Başkan Yüksel Yıldırım, takımı son olarak Altınordu’yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu’na emanet etti.

10 yıl Altınordu’da görev aldı

2020/21 sezonunda Play-Off finali oynadığı ligde bu sezon kümede kalmayı bitime 1 hafta kala garantileyen İzmir temsilcisi Altınordu, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli çalıştırıcı Hüseyin Eroğlu ile yola devam etmeme kararı aldı. Kırmızı-lacivertli takımın başında 2012-13 sezonunda 3’üncü Lig’de bir sonraki sezon ise 2’nci Lig’de üst üste 2 şampiyon şampiyonluk elde eden teknik direktör Eroğlu, geçen sezon Süper Lig ‘in kapısından dönme üzüntüsü yaşamıştı.

Bundesliga’da çalışmak istediğini dile getirmişti

Altınordu’da 10 yıllık görev süreci sona eren 49 yaşındaki teknik adam için bir veda töreni düzenlenmişti. Türk futbolunun en istikrarlı teknik adamları arsında yer alan Hüseyin Eroğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda hedefinin Avrupa’da ülkemizi temsil etmek olduğunu, özellikle Bundesliga’da çalışmak istediğini dile getirmişti.

Süper Lig’e gitmedi, Samsunspor’u geri çevirmedi

Almanya doğumlu Eroğlu, pek çok kez kendisine Süper Lig’den teklif gelmesine rağmen İzmir kulübünde kalmayı tercih etmişti, Samsunspor’un teklifini geri çevirmedi. Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde Eroğlu, kendisini 1+1 yıllığına Kırmızı Beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı. Samsunspor gibi bir kulüpte çalışacağı için çok heyecanlı olduğunun altını çizen Eroğlu, sezon sonu şampiyon olacaklarını ifade etti.

‘Bu sürecin sonu ‘şampiyonluk’ olacak’

Sezon sonu şampiyon olacaklarını inandığını vurgulayan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Tam bir futbol şehrine geldi. Beni heyecanlandırdı. Çünkü buraya hep maç oynamaya geldiğimde buranın futbol şehri oluşu, insanlarının Samsun adı altında çok değerli oluşu beni çok etkilemişti. Samsunspor’un Mazisine baktığınızda A Milli Takım’a çok değerli oyuncular yetiştiren, bir Türk ekolü olan takımda çalışmaktan çok mutluyum. Bugünden itibaren yeni bir süreç başlıyor. Bu sürecin sonu ‘şampiyonluk’ olacak. Ekibim ve futbolcularımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bize desteğini esirgemeyecek olan birimlerimizin de katkısı çok önemli. Kamuoyu, büyük Samsunspor taraftarı, Samsun halkı, gazetecilerin vereceği destek bizler için çok önemli. Size söz veriyorum; 11 yıllık bir Süper Lig hasreti var. Bunu 11 yıl sonra bu yıl birlikte başaracağımıza söz veriyorum. Bu süreçte hep birlikte kupayı kaldıracağız ve kupanın gerçek sahibi olacak Samsun halkına bunu armağan edeceğiz. Asıl şampiyonluk onların hakkı. Biz sadece onların istediğini yerine getiren çalışanlarız. İnşallah sezon sonunda bunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

‘Benim için yabancı veya yerli futbolcu yok’

Kariyerinde ilk kez teknik direktör olarak yabancı futbolcularla çalışma heyecanını da yaşayacak olan Hüseyin Eroğlu, “Altınordu’da çalışmaya başlamadan 1 yıl önce Bucaspor’da yardımcı antrenör olarak görev alıyordum. Orada da yabancı oyuncular vardı. Bunu kenara bırakıyorum. Almanya’da doğdum ve 15 yaşıma kadar orada yetiştim. Sistemin bir parçası gibi yetiştim. Almancam ve iyi bir derecede İngilizcem var. Benim için yabancı veya yerli futbolcu yok. Yeter ki futbolcu saha içerisinde yüreğini ortaya koysun, dediklerimizi yapsın. Her şeyini ortaya koyan futbolcunun hepsiyle iyi anlaşırım ve onları da iyi geliştiririm. Türkiye de ilk defa benimle alakalı çıktı bu yabancı oyuncu oynatmadı algısı. İletişim çok önemlidir hepsi insan sonuçta. Ben şöyle düşünüyorum, karşında bir oyuncu var ve sen onu geliştirmek zorundasın. Yabancılarda gerçekten eğer inanırlarsa, teknik direktörün ve ekibinin bilgisine, becerisine, duygusuna, coşkusuna, bende onlarda kendilerini teslim edeceklerini düşünüyorum. Gerçekten çok iyi yabancı futbolcularımız var. Onların performansını arttırmak bize düşüyor. Hep birlikte göreceğiz ama benim için bu hiçbir zaman problem olmayacak” şeklinde konuştu.

Altınordu maçı milat!

Eroğlu yönetiminde ilk maçına Bandırma deplasmanında çıkan ve sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrılan Samsunspor, Gençlerbirliği galibiyetiyle moral depolarken ilk mağlubiyetini eski takımı Altınordu karşısında aldı. Bu maç milat olacaktı…

Çıkışa Malatyaspor freni

İzmir ekibine 2-1 kaybeden Kırmızı Beyazlılar, devam eden süreçte muhteşem bir seri yakaladı. Boluspor’la berabere kalmasının ardından üst üste 3 maç kazanan, Keçiören beraberliği sonrası Denizlispor’u 5 golle geçen Samsun temsilcisi, evinde Malatyaspor karşısında sürpriz yaşadı ve alt sıralardan uzaklaşama çalışan rakibi karşısında 1 puanı son anlarda kurtardı.

11 maçta 10 galibiyet!

Malatya maçı sonrası Bodrum deplasmanından golsüz eşitlikle dönen Eroğlu’nun ekibi, devam eden süreçte 11 maçta 10 galibiyet (Adanaspor, Altay, Eyüpspor, Erzurumspor, Rizespor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Gençlerbirliği, Altınordu, Boluspor) 1 beraberlik (Manisa Futbol Kulubü) aldı.

Devre arasında nokta transferler

Sezon başı yapılan önemli transferler ara transferde de devam etti. Gençlerbirliği’nden Barış Alıcı, Adanaspor’dan Bennasser, Antalyaspor’dan Soner Aydoğdu gibi nokta transferler yapan Samsunspor, Fenerbahçe’den genç yetenek Emre Demir’i de sezon sonuna kadar kiraladı. Gücüne güç katan Karadeniz ekibinde Hüseyin Eroğlu’nun eli de geniş ve yetenekli kadroyla rahatlamış oldu.

Direkt rakiplerini devirdi, liderliği kaptı

Şampiyonluk yarışındaki rakibi Eyüpspor’u deplasmanda şov yaparak geçen ve maçı 4-1 kazanarak liderliğe yükselen Karadeniz ekibi, takipçilerinden Çaykur Rizespor ve Sakaryaspor engellerini de aşmayı başardı.

19 maçtır namağlup!

29. haftada konuk olduğu Boluspor’u deplasmanda 5-1 mağlup eden Kırmızı Beyazlılar, Eyüpspor’un Rizespor’a 1-0 kaybetmesi sonrası çıktığı ilk maçta hata yapmadı ve takipçisi ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7’ye yükseltti. Son 16 maçından 18 puan çıkaran, 19 maçtır namağlup olan Karadeniz temsilcisi, şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olduğunu da ispatladı.

Douglas Tanque’nin kariyer sezonu

Bolu maçında hat-trick yapan Douglas Tanque de gol sayısını 12’ye çıkardı. Kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan 29 yaşındaki Brezilyalı forvet, sezon başında kendisine yöneltilen eleştirileri haksız çıkararak takımın en önemli gol silahı olarak ön plana çıktı.

Derleyen: Kaan Karahan