Ligin bitmesine 6 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor, Keçiörengücü’nü de mağlup ederek ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu. Kırmızı-Beyazlı ekibin taraftarları 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan coşkulu bir etkinlikle kutlarken, başkan Yüksel Yıldırım da önemli açıklamalar yaptı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bu takım Avrupa’ya gidecek!

Kutlamalarda konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Bu şehre farkında olmadan bir söz verdim. Ama bunun basamak basamak olacağını konuşmadım. 4 senedir Samsunspor’da başkanlık yapıyorum. Bu sene ilk defa iddialı olarak sezonun başında ‘bu takımı şampiyon yapacağım’ dedim. Biz Samsunspor’un şampiyonluğunu ilan ettik ve ait olduğu yere çıktı. Buraya çıkmak için Samsunspor 11 yılını verdi. Bizim geçmişte bir asansörlüğümüz vardı. Mühim olan bunu yapmamak. Bunun için çalışacağız. Ben Samsunspor’un kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp olmasını hedefliyorum. Bunlar zaman alacak. Onun için sabırlı olacağız. Bu takım Avrupa’ya gidecek” diye konuştu.

Müthiş gece

Keçiörengücü maçının ardından Samsunspor’da futbolcular, üstü açık otobüslerle şampiyonluk turu attı. Başkan Yüksel Yıldırım, futbolcular, teknik heyet daha sonra meydana gelerek etkinliklere katıldı. Meydanda takımı bekleyen coşkulu kalabalık meşaleler, şampiyonluk şarkıları ve havai fişekler ile şampiyonluk sevincini yaşadı.