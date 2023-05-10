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10 Mayıs 2023
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Samsunspor, kupayı onlara götürdü

Alaturka Online
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Alaturka Spor

Pazar günü görkemli bir törenle kupasını alan Samsunspor’da Başkan Vekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan, Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, futbolcular ve taraftarlar vefa örneği göstererek şampiyonluk kupasını vefat eden kulübün eski başkanları, yöneticileri ve taraftarların mezar üstüne götürdü.

İlk olarak Kıranköy Mezarlığına giden Kırmızı – Beyazlılar, burada vefat eden Başkan Vekili Mustafa Kemal Erkanat, Başkan Yüksel Yıldırım’ın babası Garip Yıldırım, yöneticilerden Ali Alanyurt, eski takım otobüsü sürücüsü Asım Özkan ve taraftar Osman Volkan Bingöl’ün mezarına gitti. Ardından Derecik Mezarlığı’nda Efe Aksakal, Çatalarmut Mezarlığında Rukiye Yılmaz, Asri Mezarlıkta Nuri Asan, Emin Kar, Tarık Kaptan, Tarık Darende, Yüksel Özkan, Fehmi Sağlamer, İhsan Kalkavan, Fevzi Tombuloğlu, Arslan Çınar, Recep Hun, Dikbıyık Mezarlığı’nda Mehmet Soykan ve Çarşamba Göğceli Mezarlığında da eski başkanlardan Hasbi Menteşoğlu’nun mezarını ziyaret ederek dua etti.

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA)

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