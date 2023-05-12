Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu iddialı konuştu: Darısı Süper Lig’e…

Samsunspor’un şampiyonluk hikayesini başmimarından dinledik. Karadeniz ekibinin 11 yıllık hasretine son veren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Altınordu’da yaşadığı 3. Lig ve 2. Lig Şampiyonluğu’nun ardından 1. Lig Şampiyonluğu’nu Kuzey temsilcisinde elde ederken, müthiş zaferi şu sözlerle anlattı:

‘Önemli olan taraftar’

“Çok mutlu ve gururluyum. Samsunspor tartışmasız olarak Türkiye’nin en önemli markalarından biridir. Büyük bir aşk ve heyecanla Samsunspor’u yine ayağa kaldıran başkanımızın hedefi de doğru yönetilen kurumsal bir yapıyla önce Süper Lig’e yükselmek, sonra da hep yukarılarda mücadele eden bir Samsunspor’du. İlk etap büyük başarıyla bitti. Bu başarıda teknik direktör olarak görev yapmış olmak, kelimelere dökülemeyecek kadar güzel bir duygu… Bu kulüp sadece şampiyonluğu kazanmadı, taraftarlarını da aidiyet duygusunu da kazandı.”

‘Başta üzüldüm ama…’

“Bana aslında teklif gelmeden de bir süreç yaşandı. Başkanımız daha deneyimli, taraftarların adını ilk duyduğu anda güven duyacağı bir teknik direktör bulmak amacındaydı. Bayram hoca ile yolları ayırdıktan sonra düşündüğü teknik adamın ben olmadığımı zaten medya mensuplarına açıklamıştı. O zaman Samsunspor’da görev alamayacağımı düşünmüş ve üzülmüştüm. Ancak daha sonra icra kurulundan Veysel Bilen bey aradı ve Sayın Suat Çakır, Sayın Soner Soykan ile uzun bir görüşmemiz oldu. Beni daha sonra İstanbul’a davet ettiler… Ve kısa sürede anlaştık.”

‘İnancımı hiç kaybetmedim’

“İnancımı, inanın bana tek bir an bile kaybetmedim. ‘Bu takım başarılı olamayabilir’ diye tek bir an düşünmedim. Şehri takıma döndürmek kolay bir işti. Çünkü siz iyi oynarsanız, iyi sonuçlar alırsanız, adaletli, iletişime açık olursanız destek bulursunuz. Bizim seri galibiyetlere ihtiyacımız vardı. Hepsi bizim için final niteliği taşıyan maçları üst üste kazanınca gerisi de geldi.”

‘Tartışmaya kapalı kararlar’

“Medyaya, taraftarlara ve takıma bu kararlarımı kabul ettirmekte hiç zorlanmadım. Benim bu kararları önce başkan ve icra kurulumuza kabul ettirmem lazımdı. Kulübün menfaatleri için Boldrin ve Novikovas’ın bizimle olmaması gerektiğine karar verdim. Ama daha sezon başında transfer edilen bu iki kaliteli oyuncunun gitmesini başkanımız pekala istemeyebilirdi. Kararıma güvendiği ve desteklediği için tekrar teşekkür ediyorum. Oyuncular bu kararımızla vazgeçilmez oyuncunun olmadığını, vazgeçilmez olanın Samsunspor takımının menfaatleri olduğunu gördüler. Çok güçlü bir teknik heyetim var. Hem kendimizi hem rakiplerimizi analiz ediyoruz. Bütün bu analizlerden 3’lü oynamamızın bize o dönemde daha uygun olduğu kararına vardık ve sonuçlar da gelmeye başlayınca konu hakkında tartışma bile olmadı.”

‘Başkana büyük teşekkür’

“Tahmin ediyorum ki 3-4 kulüp en az Samsunspor kadar yatırım yapmıştır. Bu sorunun en doğru cevabını başkanımız Yüksel Yıldırım verecektir. Ben kendisine hem A takım hem altyapı için yaptırdığı tesisler için, profesyonellerin maaşını zamanında yatırarak oyuncuya mazeret bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. İlerleyen yıllarda biz belki oluruz belki olmayız ama göreceksiniz Samsunspor başarılarının da önüne geçecek, başarıda istikrar sağlayacaktır.”

‘Çok güçlü olacağız’

“Analizlerimiz sürüyor… Kafamda bir sayı yok. Bu takımı şampiyonluğa ulaştıran futbolcular daha kupalarını almadı. Size bu konuda söyleyebileceğim şey şu: Samsunspor bu sezonki kadrosundan daha güçlü bir kadroyla sahada yer alacak… Önce başarının tadını çıkaralım.”

‘Kırmızı kazakla gelen zafer’

“Kırmızı kazak konusuna gelince… Çok önemli bir konu başlığı haline geldi. Ben maçlarda kulüp ürünleri kullanmak istiyorum. Dostlarım ve iletişim ile marka yönetimi konusunda bana profesyonel destek olan yıllardır beraber olduğumuz Ali Ergöçmez ve Özgür Özgürengin’in yönlendirmeleriyle kırmızı kazağı giymeyi tercih ettim. Adı uğurlu kazağa çıktı. Hepimizin uğurları vardır ama ben daha çok çalışmaya inanırım. Taraftarlarımız da benimsedi. Ben iç sahadaki tüm maçlara kırmızı kazak ile çıkarken, deplasmanlarda başka tercihler yaptım. Güzel anekdotlar da yaşadım. Rakip taraftarlar bile kırmızı kazakla ilgili yorumlar yaptılar. Mesela Sakarya deplasmanında kulübenin arkasındaki taraftarlar, ‘Hoca, kaybedeceğini biliyorusn tabii ondan siyah kazaklasındeğil mi’ diye bağırdılar… O kırmızı kazağımı bir şekilde değerlendirmek istiyoruz.”

’26 haftada kupaya’

“38 haftalık bir maratonda, 6. hafta sonunda 7. sırada aldığımız Samsunspor’u 26 hafta sonra 32. haftada şampiyon yaptığımız için çok gururluyum. Tabii bunda bizim başarımız kadar rakiplerimizin çok puan kaybetmesinin etkisi olduğunu da unutmamak lazım.”

‘Hedef Avrupa’

“Çok hedefim var. Geçmişte pek çok Süper Lig takımından teklifler gelmişti. Doğru zamanda doğru yerde olmak önemli. Benim Altınordu’da o dönem işim bitmemişti. Benim şu an öncelikli hedefim Samsunspor’la Süper Lig’de alkış alan, saygı gören bir futbol kimliği oluşturmak. Ve burada da uzun süreli çalışmak… Elbette bir Türk teknik adam olarak, yurt dışında güçlü, köklü bir futbol kültürü olan bir takımın başında görev yapmak da çok gurur verici olacaktır.”

‘Başarı iknayla gelir’

“Oyuncuyu ikna etmenin yolu öncelikle maçı kazanmak. 26-27 oyuncunuz var. Hepsinin hayalleri, hedefleri yüksek. Hepsi oynamak istiyor. Maç kadrosunu yapmak, 11’i belirlemek, maçın gidişine göre değişiklikler yapmak, verdiğimiz her karar sporcularımı direkt olarak ilgilendiriyor. Bu kararları duygularla değil, teknik gerekçelerle aldığınızda oyuncu süreç içinde ikna oluyor… Bu kararları almamda analizleriyle katkı sağlayan teknik ekibime ve saygıyla karşılayan, problem çıkartmayan oyuncularıma da teşekkür ediyorum.”

‘Eyüpspor’u yendikten sonra…’

“Eyüpspor bir düşüş trendindeydi. Kimse de Eyüpspor’un fark atacağını beklemiyordu. Tabi ki bizi yenebilirlerdi… Biz büyük kalitesine rağmen rakibimizin zaaflarını da biliyorduk. Kaybetmemeye değil, kazanmaya gittik. Ve bizim planlarımız işledi. Eyüpspor gibi güçlü bir kadroyu deplasmanda bu kadar net bir skorla yenmemiz ligin şampiyonluğunu kimin kazanacağının ipucu oldu.”

‘Doğru çalışma ve büyük başarı’

“Biz göreve geldikten sonra takım savunmasını en iyi yapan ekiplerden biri olduk. Bu kimsenin gözünden kaçmış olamaz. Galibiyetler, çalışmalarımız planlarımızın doğru sonuç vermesi, öz güvenin artması, takım içi iletişimin harika bir seviyeye gelmesi her gün ivmemizi artırdı.”

‘Hayallere ulaşacağız’

“Önümüzdeki sezonun planlaması çok önceden başladı. Bu konuda bu süreçte açıklamaları başkanımızın ve icra kurulumuzun yapması çok daha doğru olur. Şunu söyleyebilirim… Transfer çok zor bir süreç… Gidecek olanlar var, gelecek olanlar var. Bu süreç öyle doğru yönetilmeli ki, kulüp zarar etmemeli… Kamp dönemine kadar mümkün olan en doğru transfer yapılabilirse sevinirim. Ama transfer eylüle kadar sürüyor. Biz daha nisan ayındayız. Kimse sabırsız olmasın… En doğru işler en doğru zamanda yapılacaktır ben buna inanıyorum. Yalnız takım iyi durumdayken değil, hatta takım kötü giderken kucaklayıcı olmalı. Takıma özellikle zor anlarında pozitif destek verirlerse, bu süreç çok daha çabuk geçilir, başkanımızın Samsunspor için kurduğu hayallere ulaşmak daha kolay olur.”

FANATİK ÖZEL / Ömer Necati Albayrak



