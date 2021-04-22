Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: “Üç karşılaşmayı da kazanırsak gülen taraf biz olacağız”

SAMSUN (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ligdeki son 3 maçı kazanmaları halinde hedefleri olan Süper Lig'e ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamanın farklı yerlere çekilmemesini istedi.

Sezonun bitmesine 3 maç kaldığını hatırlatan Sağlam "Taraftarlarımız veya beklentileri olan kişiler sezonun bitimine 3 maç var, sonra kimle alakalı ne beklentileri varsa, çıkıp çok rahatlıkla söyleyebilirler. Bunu söyledim. Farklı yerlere çekilmesine de izin vermemek lazım. Ayrılık gibi bir şey ima etmek istemedim. Sadece 3 maç sabretsin dedim insanlar. Ondan sonrasına zaten oluşacak durum ne çıkacak karşımıza ona göre tekrar değerlendirme yaparız." dedi.

Sağlam, ligde 3 takımın Süper Lig'e direkt çıkmak için mücadele ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Rakiplerimiz zorlu maçlar oynayacaklar. Biz de zor maçlar oynuyoruz. Ligde kimsenin kolay maç oynadığı görülmüyor. Her maçtan her türlü sonuç çıkabiliyor. Bizim yapmamız gereken şu anki maç, Boluspor maçını kazanmak. Şuna yürekten inanıyorum, eğer biz 3 karşılaşmayı da kazanırsak, bu işin sonunda gülen taraf biz olacağız."

Bursaspor maçında alınan 3 puanın oyuncuların moral ve motivasyonunu arttırdığını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Şimdi yapmamız gereken Bursaspor maçındaki mücadeleyi, isteği, arzuyu ve coşkuyu Boluspor maçına taşımamız. Boluspor maçı çalışmalarımız devam ediyor. Bu maç öncesi rakibin eksiklerini analiz edip, oyunculara anlatıyoruz. Onların da bunu uygulamasını istiyoruz. Boluspor maçının da iyi geçeceğine inanıyorum. Bir taraftan maçlarımızı kazanırken, diğer taraftan da rakiplerimizin sonuçlarını bekleyeceğiz. Oluşan güzel havanın sezon sonuna kadar devam edeceğine ve sonunda da hedefimiz olan Süper Lig'e ulaşacağımıza inanıyorum."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sağlam yönetiminde futbolcular ısınma koşusu ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.