Samsunspor’da Başkan Yüksel Yıldırım açıkladı! Teknik direktör…

TFF 1. Lig’de Süper Lig’e çıkmayı garantileyen ilk takım Samsunspor oldu. İkinci sıradaki Eyüpspor’un sahasında ağırladığı Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olması neticesinde lider Karadeniz ekibi, Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

Senelerdir sezona Süper Lig parolasıyla başlayan fakat bir türlü hedefi tutturamayan Kırmızı-Beyazlılar’da rüyayı Hüseyin Eroğlu gerçek kıldı. Samsunspor özellikle Eroğlu yönetiminde 20 maçlık yenilmezlik serisiyle ligde zirvede emin adımlarla yürüdü ve 11 yıllık hasret sona erdi.

‘Eroğlu’suz başarı olmazdı’

Başkan Yüksel Yıldırım da büyük zaferin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yüksel Yıldırım, Süper Ligi fazlasıyla hak ettiklerini bu başarıda Hüseyin Eroğlu’nun büyük katkısı olduğunu ifadeetti. Gelecek sezon da Hüseyin Eroğlu ile devam edeceklerinin altını çizen Başkan Yıldırım, “Süper Lig için ekibimizle birlikte kadro mühendisliği yapacağız. Bu başarıda Hüseyin Eroğlu hocamın payı büyük. Onsuz başarı olmazdı. Net söylüyorum. Hocam çok çalıştı. Ben de onu destekledim. Güzel bir ekip çalışmamız oldu. Hocamın hakkını vermem lazım. Onunla Süper Lig’de devam edeceğiz. Birlikte çalışacağız” dedi.

Eroğlu bu kez Süper Lig’i istiyor!

Bitime 6 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen lider Yılport Samsunspor’un İzmirli teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, elde ettiği başarıyla yetişip büyüdüğü kentin gururu oldu. İzmir temsilcisi Altınordu’da aralıksız 10 yıl görev alıp, 3’üncü Lig ve 2’nci Lig’de 2 şampiyonluk yaşadığı Kırmızı-Lacivertli kulüpte 2020-2021 sezonunda 1’inci Lig Play-Off finalini kaybederek Süper Lig’in kapısından dönen Hüseyin Eroğlu, bu kez Samsun ekibiyle hedefe ulaşmayı başardı. Ligde 7’nci sıradayken göreve geldiği Samsunspor’da 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayıp takımı zirveye taşıyan teknik direktör Eroğlu, ekibin 11 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirdi.

DHA