Samsunspor’dan sürpriz transfer atağı! Matias Vargas hamlesi

Bu sezon Spor Toto 1. Lig 34. hafta maçında Samsunspor, evinde Keçiörengücü’nü 4-1 mağlup etti. Süper Lig’e yükselme biletini haftalar önce cebine koyan Samsunspor, bu galibiyetle bitime 4 hafta kala 1. Lig’de sezonu şampiyon tamamlamayı da garantiledi.

HÜSEYİN EROĞLU’NDAN ŞAMPİYONLUK VE SÜPER LİG YORUMU

Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Hüseyin Eroğlu, “7 aydır herkesten destek görüyorum. Buraya kolay gelmedik. Destek veren herekse teşekkür ediyorum. Bu taraftar önünde şampiyon olarak çıktığımız için çok mutluyuz. İlk gün verdiğimiz sözümüzü tutarak, ait olduğumuz yere Süper Lig’e çıktık. İşimizi en iyi şekilde yapmanın gururunu yaşıyoruz. Ne kadar lige çıkmayı garantilesek de rakibimizi dikkate aldık. Şampiyon olmayı hak ederek Süper Lig’e çıktık. Bugün dolu tribünlerde oynadık. Seneye Süper Lig’de de bu tribünleri dolduralım. Hayalim Süper Lig’de çalışmaktı. Bunu Samsunspor ile başardım. Süper Lig’in Samsunspor’a ihtiyacı vardı. Herkese teşekkür ederiz” dedi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

11 yıllık aranın ardından Süper Lig’e geri dönen Karadeniz ekibi transfer için de kolları sıvadı.

Samsunspor’un transfer listesindeki son isim belli oldu. Ajansspor’un haberine göre; Yüksel Yıldırım liderliğinde güçlü bir kadro oluşturmayı planlayan Karadeniz ekibi, geçen sezon Adana Demirspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Matias Vargas’ın peşine düştü.

25 yaşındaki Arjantinli futbolcu Adana Demirspor forması altında 38 maçta forma giydi ve 5 gol, 13 asistlik performansa imza attı.