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14 Mayıs 2023
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Samsunspor’dan transferde Fenerbahçe harekatı

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Samsunspor, transfer çalışmalarına erken başladı. Kırmızı-Beyazlılar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun raporu doğrultusunda belirlenen liste için harekete geçti. İlk olarak iç piyasadaki oyuncular için düğmeye basan Samsunspor, Fenerbahçe’nin yıldızlarına göz dikti.

HEDEF SERDAR DURSUN VE MERT HAKAN YANDAŞ

Sarı-Lacivertli takımdan ayrılacağı konuşulan Serdar Dursun’la sezon biter bitmez masaya oturacak olan Karadeniz ekibi, yine Kanarya’dan Mert Hakan Yandaş için de devreye girecek. Hüseyin Eroğlu’nun 3. Lig’den Altınordu’ya transfer ettiği Mert Hakan’ı takımında görmeyi çok istediği ifade edildi.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Her iki oyuncunun da Fenerbahçe ile sözleşmeleri devam ediyor. Özellikle Serdar’ın şans bulamadığı için farklı bir takıma gitmek istediği biliniyor. Mert Hakan’ın geleceği ise sezonun bitmesinin ardından netleşecek. Samsunspor Yönetimi, her iki oyuncuyu da transfer etmek adına şartları zorlayacak.

Alaturka Online
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