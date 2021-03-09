Samsunsporlu futbolcu Mathias Coureur'un hedefi Süper Lig

SAMSUN (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un forvet oyuncusu Mathias Coureur, hedefinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtti.

Kırmızı-beyazlı ekibin devre arasında kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Coureur, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Samsunspor'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Samsunspor'da güzel bir arkadaşlık olduğunu belirten Coureur, şöyle devam etti:

"Öncelikle takım arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğim ilk günden beri bana çok iyi davrandılar. Bana karşı davranışları benim buraya adaptasyonumu çok kolaylaştırdı. Fransızca konuşan oyuncular olması buraya adaptasyonumu ayrıca kolaylaştırdı. Umarım ben de diğer insanlarla konuşabilmek için biraz daha Türkçe öğrenip çok daha iletişim içinde olabilirim. Hepimizin aynı hedef doğrultusunda olduğumuzu düşünüyorum ve bu da çok güzel bir şey."

İlk hedefinin Süper Lig, daha sonra da Samsunspor formasıyla Avrupa kupalarında mücadele etmek olduğunu anlatan Coureur, "Kesinlikle çok net bir hedefim var. O da Süper Lig'e çıkabilmek. Bunu sadece kulübün değil, tüm şehrin istediğini düşünüyorum. Benim bir gol hedefim yok ama bana verilen tüm zamanlarda ve bana verilen tüm şansları değerlendirerek takımıma maksimum düzeyde yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kulandı.

Süper Lig hedefi için sahada her zaman elinden geleni yapacağını vurgulayan Mathias Coureur, şunları kaydetti:

"Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Beni desteklediklerini hissediyorum. Tesislerimize gelip Bandırmaspor maçı öncesi bizi desteklemişlerdi. Şahsım olarak ben de onlara bir söz veriyorum. Her zaman oynamış olduğumuz bütün maçlarda yüzde 100'ümü verip takıma yardımcı olup, Süper Lig'e çıkışında elimden geleni yapacağım. Umarım ligin sonunda hedefimize ulaşırız ki bunu gerçekten çok istiyorum. Şehrin merkezinde bu kutlamaları yapıp, taraftarımızla buluşma fırsatımız olur ve Süper Lig'e çıkışımızı kutlarız. Umarım burada uzun yıllar birlikte oluruz. Çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum."