Samsunspor’un yeni forma sponsoru belli oldu

Türkiye’deki takım sporları kategorisindeki yerini yeniden almak isteyen hummel, 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselen Samsunspor’un forma ve ürün sponsoru oldu.

Daha önce Beşiktaş’ın basketbol ve hentbol, Galatasaray’ın voleybol ve basketbol, Konyaspor’un futbol branşlarında sponsorlukları bulunan hummel Türkiye, takım sporları sponsorluklarına CRS Spor iş birliği ile döndüğünü geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen imza töreniyle duyurmuştu. Bu iş birliği kapsamında ilk anlaşma Samsunspor ile yapıldı. hummel Türkiye, Samsunspor’la önümüzdeki sezon için sözleşme imzaladı.

hummel Türkiye Ülke Direktörü Eddy Massier; “Öncelikle, sponsorluk anlaşması imzaladığımız, 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Türk futbolunun güzide kulüplerinden Samsunspor’u tebrik ederim. Dünyada ve Türkiye’de, geçmişten bugüne, takım sporlarına yaptığımız yatırımlarla birlikte spora verdiğimiz desteklerden dolayı gururluyuz. hummel tarihinde; futbol ve hentbol başta olmak üzere, birçok dalda sponsorluk anlaşmalarımız oldu. Bu yıl itibarıyla da Türkiye’de takım sporları sponsorluklarına geri dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. Samsunspor ile yapılan anlaşmaya dikkat çeken Massier; “Globalde iki milyon sporcu hummel ürünleriyle sahaya çıkıyor. Türkiye’de ise sezonun bitimine altı hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Samsunspor futbolcuları TFF 1. Lig’in son haftasında oynanacak karşılaşmada hummel formalarıyla mücadele edecekler. Hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı hem de hummel’ın 100. yılı olması dolayısıyla bu anlaşmanın anlamı çok daha büyük” dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise; “11 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri döndüğümüz sezonumuzda, hummel gibi 100 yıldır sporun içinde olan köklü bir markayla iş birliği içinde olmaktan çok mutluyuz. Öncelikle hedefimiz, mücadelesiyle Süper Lig’de iz bırakacak Samsunspor’u oluşturmak, ardından ligde üst sıralara ve Avrupa kupalarına yükselmek. Samsunspor’a forma sponsoru olan hummel’ın desteği bizim için çok değerli olacak. hummel’a teşekkür ediyorum ve verimli bir iş birliğine imza attığımıza inanıyorum. Birlikte nice başarılara ulaşmayı diliyorum” diye konuştu.