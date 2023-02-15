Samu Saiz, depremzedelere 550 bin TL bağışladı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından spor camiası da kenetlendi. Yaşanan deprem felaketi sonrası tüm ülkede yaralar sarılmaya çalışılırken, Sivasspor’da forma giyen yeni transfer Samu Saiz’den de 550 bin TL’lik destek geldi.

32 yaşındaki İspanyol oyuncunun depremzedeler için AFAD’a 550 bin TL bağışladığı öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz günler Sivasspor’da forma giyen Max Gradel 20 bin Euro, Ali Şaşal Vural 300 bin TL depremzedeler için bağış yaparken, Sivassporlu bazı futbolcular da depremzedeler için erzak ve temel ihtiyaç yardımında bulunmuştu.