San Francisco Açıklarındaki Gemi Oakland’a Yanaşacak

Corona salgını nedeniyle geçen hafta San Francisco’ya dönmesine izin verilmeyen Grand Princess yolcu gemisi Oakland limanına yönlendirildi. Geminin burada karantina altına alınabileceği belirtiliyor.

Gemi şirketinden yapılan açıklamada 2 bin 400 yolcusu ve 1100 mürettebatı bulunan geminin Pazartesi günü San Francisco Körfezi’nin karşısındaki Oakland’a varmasının beklendiği belirtildi.

Gece geç saatte yapılan açıklamayla gemiyle ilgili dört gündür devam eden belirsizlik perdesi de kalkmış oldu. Geminin daha önceki seyahatinde bir yolcuda Corona virüsü çıkmıştı. Gemide test yapılan 46 kişiden 21’inin sonucu pozitif çıkmış, bunların 11’inin gemi

personeli olduğu belirtilmişti. Bunun üzerine gemideki 3 bin 500 kişinin akıbetinin ne olacağına karar verilmemişti.

Geminin nihai durağıyla ilgili son kararı eyelet yetkilieriyle birlikte operasyonu koordine eden ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri verdi.

Gemi şirketinden yapılan ilk açıklamada, Grand Princess’in Pazar günü Oakland limanına gideceği ve tıbbi tedavi görmesi gereken hastaların indirileceği belirtilmişti. Bu hastaların California’daki sağlık merkezlerine yerleştirileceği kaydedilmişti.

Valiliğin Acil Durum Ofisi’nden yapılan açıklamayı aktaran gemi şirketine göre kalan yolcuların hepsi de Pazartesi günü gemiden indirilecekti.

Californialı yolcular daha sonra California içinde federal devlet tarafından işletilen bir sağlık tesisine test edilmek ve karantina

altına alınmak için gidebilecekti. California dışıdan olanlarsa devlet tarafından diğer eyaletlerdeki tesislere taşınacaktı.

Mürettebatın ise karantina altına alınarak gemide tedavi edileceği belirtilmişti.

Ancak bundan dakikalar sonra yeni bir açıklama yapıldı ve Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nin planla ilgili yeni değişiklikler yapması gerektiği bildirildi. Geminin Oakland’aPazartesi varacağı kaydedildi.

Grand Princess’in durumu, yine Carnival gemi firmasına ait olan ve Japonya açıklarında karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin durumuna benziyor. Bu gemide 700 kadar vaka görülmüş bunlardan altısı hayatını kaybetmişti.