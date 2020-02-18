Sanal kumara kapatma gurbetçiye BES

BES’e girip ikinci emeklilik hakkı elde etmek isteyen gurbetçiler sisteme döviz yatıracak, Hazine de yatırılan her bir döviz tutarının yüzde 10’u kadar katkı sağlayacak. Düzenlemeyle internet üzerinden sanal kumar oynatan sitelerin jet hızıyla kapatılması da sağlanacak.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve bir grup AKP milletvekili 38 maddelik yeni torba yasa teklifini Meclis’e sundu. 21 farklı konuda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifinin içinde vazife ve harp malullerine en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenmiş olması şartıyla ikinci bir aylık bağlanmasından gurbetçilere bedelli askerlik hakkına, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülmesinden esnaftan toplanacak ahilik sandığı kesintisinin bir yıl ertelenmesine kadar bir dizi düzenleme yer alıyor.

ÖNEMLİ MADDELER

Ayrıca yetkisi ve belgesi olmayanlara silah satanlara 3 yıla kadar hapis cezası, her asgari ücretli için işverene 75 TL ödenmesi, kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynağın 35 milyara çıkarılması, afetzedelerin elektrik ve doğalgaz faturasının ertelenmesi gibi maddeler yer alıyor.