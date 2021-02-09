Sanat ve Kültür Disiplinleri MİNİ MBA ve Sertifika Programı başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) – Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu, İyilik İçin Sanat Derneği ve Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Sanat ve Kültür Disiplinleri MİNİ MBA ve Sertifika Programı"na başvurular başladı.

Sanat konusunda akademik anlamda kendisini geliştirmek isteyen sanatseverlere yönelik programın detayları, Beşiktaş'taki Artkolik binasında gerçekleştirilen toplantıyla anlatıldı.

Etkinlikte konuşan İyilik İçin Sanat Derneği Kurucu Başkanı Selin Bozkurt, son dönemde küresel salgının getirdiği kısıtlamaları fırsata çevirmek isteyenlerin dijital platformlar üzerinden kişisel gelişim eğitimlerine yöneldiğini hatırlattı.

Bozkurt, sanat konusunda kendisini geliştirmek isteyenlerin bu anlamda derneklerine başvuru yaptıklarını belirterek, uzunca süredir güncel kültür ve sanat eğitimleri veren Artkolik'in de programa katılmasıyla sanat alanında çok güçlü bir birliktelik oluşturduklarını söyledi.

Artkolik Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı Keçili de sanat eğitimi alanındaki birikimlerini program çerçevesinde Bahçeşehir Üniversitesi çatısı altında daha geniş kitlelere aktaracak olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Keçili, "Üniversitenin Hükümet ve Liderlik Okulu ile birlikte alanındaki öncü profesyonellerin eğitimci olarak yer alması planlanan 'Sanat ve Kültür Disiplinleri MİNİ MBA ve Sertifika Programı'nda katılımcılara sanat ve kültür disiplini başlıkları altında sanat tarihi, kültür politikası, kültür ve sanat sosyolojisi, kültür ve sanat organizasyonları başlıklarında eğitim verilmesi amaçlanıyor." diye konuştu.

İhtisas konularındaki öğretim üyelerinden oluşan eğitim kadrosuyla gençlere sadece bir üniversite eğitimi almaktan ziyade, geleceklerini de kazandırmayı hedeflediklerini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Burak Küntay da kültür sanat eğitim modüllerini hayata geçirmek üzere yeni bir iş birliğine imza attıklarını ifade etti.

Etkinliğe Zoom üzerinden bağlanan BAU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım Okulu Direktörü İrem Şanal ise programın içeriğinde 5 farklı başlık altında eğitim verileceğini aktararak, sanatın her alanından ilgili kişileri programa davet etti.

Sertifika programında, Ali Güreli, Haldun Dostoğlu, Maya Portakal, Nazlı Pektaş, Rabia Güreli, Rafi Portakal ve Sabiha Kurtulmuş gibi alanında profesyonel olan 100'ü aşkın isim konuşmacı olarak yer alacak.

Başvuruların bugünden itibaren yapılabildiği sertifika programı, 8 Mart'ta başlayacak.