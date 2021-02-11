Sanat ve sigorta dünyası ilk kez buluşuyor

İSTANBUL (AA) – Quick Sigorta konut sigortası yaptıran veya güncel konut sigortası bulunan tüm sigortalılarına Tiyatronet iş birliği ile 2 tiyatro oyunu ve 3 masal dinletisi hediye ediyor.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle son bir yıldır Kovid-19 salgınının da etkisiyle pek çok sanat etkinliği hızla dijitalleşiyor. Bu dijitalleşme akımına tiyatrolar da dahil oldu. Tiyatronet, pek çok başarılı tiyatro oyunu ve masal dinletisini online ortamda izleyicisine sunarken, Quick Sigorta da bu online tiyatro girişimini sanatsever müşterileriyle buluşturuyor.

Quick Sigorta, sanat ve sigorta dünyasını bir araya getirerek Türkiye ve dünyada bir ilke imza atıyor, konut sigortası yaptıran veya halihazırda güncel konut sigortası bulunan herkese 2 tiyatro bileti ve 3 masal dinletisi hediye ediyor.

Sigortalılar, her bir konut poliçesi için sahip olacakları dijital tiyatro biletleriyle tiyatro oyunlarını, evlerinin konforunda ya da istedikleri her yerde, diledikleri zaman, matine, suare ve seans kısıtlaması olmadan izleyerek hem eğlenecek hem de sanata destek olacak. Üstelik diledikleri zaman kullanacakları bilet kodları sevdikleri ile paylaşabilmeleri için girildikten sonra da 48 saat geçerli olacak.

Açıklamaya göre ayrıca, tiyatro biletlerine sahip olabilmek için sigortalıların yapması gereken Quick Sigorta web sitesindeki "Fırsat ve Kampanyalar" sayfasını ziyaret edip (https://www.quicksigorta.com/konut-sigortasi-hediye), hediye tiyatro biletlerini e-postalarına istemeleri yeterli olacak. Sanatseverler daha sonra Tiyatronet web sitesine ücretsiz üye olup, hediye tiyatro oyunlarını izleyebilecekler.

Hem yetişkinler hem de çocuklar için pek çok içeriğin bulunduğu Tiyatronet ile dram, komedi, kara komedi türünde pek çok ünlü tiyatro oyununun ve masal dinletilerinin tadını çıkarmak mümkün oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Tiyatronet ile ses getirecek bir iş birliğine imza attıklarını belirtti. Yaşar, "Pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde hem perde açamayan tiyatro emekçilerine hem de etkinliklerden mahrum kalan sanatseverlere destek olacak bir kampanya başlattık. Bu kampanyayla müşterilerimize konut sigortasının gerekliliğini hatırlatırken sanatın iyileştirici gücünden faydalanmalarını da amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.