Sanata para yok, deve güreşine 255 bin lira!

Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, tasarruf için makam aracını kullanmayacağını açıklamış ve afişini dahi belirlediği 56. Uluslararası Troia Festivali’ni ekonomik gerekçelerle iptal etmişti.

Bu gelişmelerin ardından 7. Büyük Truva Deve Güreşi Festivali için organizasyon hizmeti ihalesi yapıldı. EKAP‘ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yayınlanan ihaleyi 255 bin TL bedelle CYN Yapım Organizasyon A.Ş. aldı.

Duruma bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Bir vatandaş, “Çanakkale’nin yarım asırlık festivaline para ayırmayıp, deve güreşine 255 bin lira harcayan zihniyete yazıklar olsun” tepkisinde bulundu.