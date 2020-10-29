Sanatçı Candan Erçetin'den Cumhuriyet Bayramı'na özel klip

KIRKLARELİ (AA) – Kırklarelili sanatçı Candan Erçetin, Lüleburgaz Belediyesinin katkıları ile Cumhuriyet Bayramı'na özel klip hazırladı.

Yönetmenliğini Ufuk Kıray'ın üstlendiği klip Lüleburgaz ilçesi Ertuğrul köyünde çekildi.

Çekimleri bir günde tamamlanan klipte Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu ile köy sakinleri yer aldı.

Erçetin, sosyal medya hesabından "Atatürk'ün dediği gibi, 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak'. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" mesajıyla klibi paylaştı.