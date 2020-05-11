Sanatçı “Fulin” ile Neler Konuştuk?

“FULİN” İLE SAMİMİ BİR SOHBET

Anneler Günü Özel Programında, Fulin’i, Müzik Endüstrisi ve Corona Virüs Etkilerini Konuştuk..

Son Single’ı “Dizimde Yara” ile Müzik Piyasasını Kasıp Kavuran, Sanat Dünyasının Renkli İsimlerinden Fulin, Corona Günleri’ne ve Anneler Günü’ne Özel, Keyifli Bir Sohbetle, Ayşe Şebnem Sarı Önerbay’ın Canlı Yayın Konuğu Oldu..

“Dizimde Yara” Şarkısı’nın Hikayesi Ne?

Corona Günleri Fulin’i Nasıl Etkiledi?

Corona Müzik Piyasasını da Etkiledi Mi?

Post-Corona Düzeninde Neler Bekleniyor?

Maskeyle Şarkı Söylenir Mi?

Sosyal Mesafe Nedeniyle Dans ve Sahne Showları Rafa Mı Kalkacak?

Konser Salonlarında Kapasite Düşüşü Mü Bekleniyor?

Tüm Bu Soruların Yanıtlarını Aşağıda Bulabilirsiniz..

Anneler Günü Özel – Ayşe Şebnem Sarı Önerbay’ın Konuğu Sanatçı Fulin Anneler Günü Özel – Ayşe Şebnem Sarı Önerbay’ın Konuğu Sanatçı Fulin Posted by Alaturka Online on Sunday, May 10, 2020

FULİN’in Hayatında Biri Var Mı? 🙂

Anneler Günü Özel – Ayşe Şebnem Sarı Önerbay’ın Konuğu Sanatçı Fulin Sanatçı "Fulin" ile Samimi Bir Sohbet; Fulin’i, Müzik Endüstrisi ve Corona Virüs Etkilerini Konuşuyoruz..Anneler Günü Özel – Ayşe Şebnem Sarı Önerbay’ın Konuğu Sanatçı Fulin Posted by Alaturka Online on Sunday, May 10, 2020

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