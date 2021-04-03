Sanatçı Hasan Sağındık, yıllar sonra “Aklıma Düşenler” eserini yayınladı

İSTANBUL (AA) – Yusuf Yüzlüler, Ağla Karanfil, Beni Yaşarken Anla, Adamlar, Zindan Şehirler ve Bitsin Seninle'nin de aralarında olduğu çok sayıda albüme imza atan sanatçı Hasan Sağındık, 20 yıl sonra "Aklıma Düşenler" eserini, müzikseverlerle buluşturdu.

Şair Abdurrahim Karakoç'un aynı adlı şiirinin bestelenmesiyle hazırlanan eser, dijital platformlar üzerinden dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Sağındık, Karakoç'un edebiyatın mihenk taşlarından biri olduğuna işaret ederek, yazdığı her şiirin kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Usta sanatçı, Abdurrahim Karakoç'u rahmetle anarak, "Bazı şiirler vardır, okursunuz ve paylaşmak istersiniz. Bu şiiri anlamlı kılan ise bir sayfalık şiirde 1071'den 1920'ye kadar ki 9 asırlık tarihimizi kesitler halinde bir bütün olarak görebilmemiz. Bunu ancak bir şair yapabilir ve şiirde geçen isimler, Malazgirt, Alpaslan, Ertuğrul, Gazi Osman ve Fatih Sultan Mehmet. Üç kıta, Cezayir, Evladı Fatihan. Abdurrahim Karakoç'un şiirlerinde geçen isimleri merak etse bir insan, çok şey öğrenir." dedi.

Sağındık, yakın zamanda çıkaracağı albümün ismini de "Aklıma Düşenler" adıyla yayınlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Albümün kayıtlarını bitirip, eserler ortaya çıktıktan sonra takdir ve beğeniyle izlediğim 'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki görüntülerden de etkilenerek 'acaba bir klip yapabilir miyiz?' sorusunu dizinin yapımcısı Tekden Film sahibi Kemal Tekden ağabeye sordum. Kendisiyle çok eskiye dayanan bir hukukumuz vardı. Birlikte dizinin proje tasarım, senaryo ve yapımcısı Mehmet Bozdağ Bey'le bir görüşme yaptık. Mehmet Bozdağ Bey de eski bir dinleyicimmiş. Detayları atlıyorum, 'Klibi sana yapmayacağız da kime yapacağız!' dedi. Çok mutlu olmuştum, anlatamam. Beni sete götürdüklerinde inanamadım. Atlar, Alpler, kameralar, ışıklar, dron çekimi, her ekipte telsizli onlarca kişi, bunları taşımak için tırlar, karavanlar. Sanki bir film seti. Donup kaldığımı hatırlıyorum. Bir de iç çekim kısımları oldu."

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin platosunda yaklaşık 300 kişilik bir ekiple çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise Hakan Şahin'in oturduğunu aktaran Hasan Sağındık, "Eseri dinlemiş ve senaryosunu da yazmıştı. Klibin mantığı ise günümüzden bir sanatçının, tarihin içinden geçerek şahitlik etmesi üzerine kuruluydu. Ben onları görecektim ama onlar beni görmeyeceklerdi." ifadelerini sözlerine ekledi.