Sanatçılardan, Onur Şener’in öldürülmesine tepki: Bu ülke bitti artık

Müzisyen Onur Şener’in istek şarkının sözlerini bilmediği için üç kişi tarafından öldürülmesine tepkiler büyüyor.

Ankara’da bir eğlence mekanında sahneye çıkan Onur Şener’in, istekte bulunan şarkının sözlerin bilmediği için üç kişi tarafından dövülerek öldürülmesi infial yarattı. İki çocuk babası müzisyenin katledilmesine meslektaşları da tepki gösterdi:

Haluk Levent: İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz…

Demet Sağıroğlu: Yine yeteneksiz cahiller tırnağı dahi edemeyecekleri bir müzisyene kıymışlar. Nur içinde yatsın. Ailesine sonsuz sabır dilerim.

Barış Atay: Kendini her şeyin, herkesin sahibi sanan bir tür oluştu. Kadının, çocuğun, hayvanın, girdiği mekanın, arabasını koyduğu kaldırım kenarının… Fütursuz, anlayışsız, tahammülsüz, saygısız ve en kötüsü; tehlikeli bir tür… Bu tür karşısında o kadar kendi başımızayız ki!

Soner Arıca: İstediği şarkıyı bilmediği (bilse de söylemek zorunda mı o da ayrı!) için bir insanın hayatına vahşice son vermeyi nasıl bir ruh(lar) yapabilir!!! Bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta büyük olmalı… Çok üzücü, çok düşündürücü… Ahhh ki ah, çok üzgünüm…

YAZIKLAR OLSUN BU DÜZENİN GELDİĞİ YERE

Mert Fırat: Ankara’da bir barda, katiller istedikleri şarkıyı bilmiyor diye Onur Şener’i darp edip öldürmüş! Gecenin sonunda bardan çıkmasını bekleyip pusu kurmuşlar. Ne yazsan ne söylesen boş. Yazıklar olsun bu düzenin geldiği yere. Ailesine sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun…

Sevcan Orhan: Ankara’nın göbeğinde bir barda, magandalar istedikleri şarkıyı okumadı ya da bilmiyor diye (fark etmez) Onur Şener’i darp edip öldürmüş! İşini bitirip bardan çıkmasını beklemiş, pusu kurmuşlar! Bir şarkı yahu, bir şarkı! Bunun için cana kıymışlar! 2 çocuk babası! Hangisine yanalım?

Sevinç Erbulak: Yazacak kelimem yok. Canilerin ceza almayacaklarına, alırlarsa da 3-5 yıla çıkacaklarına eminim. Bu ülke bitti artık. Allah rahmet eylesin, ardında bıraktıklarına dayanma gücü dilerim.

Hilal Nesin: Müzisyen Onur Şener bütün şarkıları bilmek zorunda olduğunu bilmiyordu. Bilmediği şarkı yüzünden katledildi. Tesadüfen yaşıyoruz.

İKİ ÇOCUĞU YETİM KALDI

Aydilge Sarp: Onur Şener adlı müzisyen, kendisinden istenilen şarkıyı bilmediği ve çalmadığı için, mekan çıkışında, şarkıyı isteyen müşteriler tarafından öldürüldü. Yanlış duymadınız öldürüldü. Adamcağızın iki çocuğu da yetim kaldı. Bu nasıl bir manyaklık! Bu topluma ne oluyor!

Emre Aydın: Gerçekten çok üzgünüm ne yazılsa ne söylense faydasız! Ailesine sabır diliyorum.

Gülben Ergen: İstedikleri şarkı söylenmedi diye gencecik bir müzisyen arkadaşımız öldürüldü. İki çocuk babası Onur Şener’in acısını yüreğimin en derinlerinde hissediyor ve lanetliyorum ona kıyan zihniyeti!

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