Sanatçıların maaşı yatmayınca ortaya çıktı… Kaçamadı!

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu bünyesindeki 57 ses, 22 saz, 4 misafir saz sanatçısı, 1 misafir ses sanatçısı ile 17 çalışan, ayın 15’inde yatması gereken şubat ayı maaşlarını hesaplarında göremeyince durumu Koro Müdürü Ayşem Ünal Güvenç’e iletti.

Güvenç’in de maaşının yatmadığı belirlenince dolandırıldıklarını düşünen sanatçı ve çalışanlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İnceleme sonucu mutemet Y.Y’nin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı tespit edildi. Y.Y.’nin bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Sanatçıların ve çalışanların maaşlarını zimmetini geçirdiği iddiasıyla emniyet birimleri tarafından aranan mutemet Y.Y., İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adresinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin bugün öğleden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)