Sanayi devlerinde kadının adı yok

İSO 500 şirketlerinin cinsiyet eşitliği karnesi kırık Verileri açık 375 şirkette 1’den fazla kadın yönetim kurulu üyesi olan şirket oranı sadece yüzde 14.9.

Özlem Ermiş BEYHAN

İstanbul Sanayi Odası’na bağlı 500 büyük sanayi şirketinin sürdürülebilirlikte geldiği noktayı ortaya koyan araştırmaya göre, İSO 500’de kadının adı yok. Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği’nin (SEGM) İSO 500 şirketlerinin yönetim kurulu verileri internette açık olan 375’ini kapsayan araştırmasına göre, sanayi devlerinin yüzde 44.5’inin yönetim kurullarında kadın bulunmuyor.

YÜZDE 15’İN BİLE ALTINDA

Yüzde 18.4’ünde 1, yüzde 11.7’sinde 2-3, yüzde 3.2’sinde 4 veya daha fazla sayıda kadın yönetim kurulunda yer alıyor. SEGM Yönetim Kurulu Başkanı Çabuk, sürdürülebilir bir şirkette “devamlılık, şeffaflık, etkin kaynak kullanımı, tutarlılık, katılımcı, sorumlu ve paylaşımcı yönetim” unsurlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, araştırma sonucunda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ciddi bir sorun olduğunu gördüklerini belirtti. Çabuk, “Bu tablo 1’den fazla kadın yönetim kurulu üyesi olan şirket oranının yüzde 15’in altında olduğunu gösteriyor” dedi.

GERİ KALMIŞLIK SARMALI

SEGM Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk konunun ekonomik kalkınma süreci ile birebir bağlantısı olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Sanayi devlerinde önemli bir “toplumsal cinsiyet eşitsizliği” sorunu yaşandığını görüyoruz. Bu sorunu çözememiş toplumların “geri kalmışlık” sarmalından kurtulamayışı, kuşkusuz üretime ve iş yaşamına da aynen yansır.”

Mış gibi mi yapıyor, DNA’sında var mı?

Sürdürülebilirliğin bir görünürlük elde etme anlayışı dı­şında şirketlerin DNA’larına yer­leşmesinin çok önemli olduğunu belirten Çabuk, “Bunun için en temel göstergelerden biri komi­telerin varlığı. Araştırmamız, İSO 500 şirketlerinin yüzde 79’unda henüz bir komite oluşturulmadı­ğını gösterdi” dedi.