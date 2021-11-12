Sanayi üretimi eylülde azaldı

Sanayi üretimi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 oranında artarken, bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında azaldı.

Sanayi üretimi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı.

AYLIK BAZDA YÜZDE 1,5 AZALDI

Sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,6 arttı.