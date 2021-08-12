Sanayi üretimi haziranda arttı

TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı verilerine göre Türkiye’de sanayi üretimi, yılın aynı dönemine göre 23,9, bir önceki aya göre ise yüzde 2,3 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi 2021 Haziran dönemine ilişkin Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı.

TÜİK verisine göre sanayi üretimi Haziran ayında yılın aynı dönemine göre 23,9, bir önceki aya göre ise yüzde 2,3 artış gösterdi.

MADENCİLİK VE TAŞ OCAĞINDA ARTIŞ YÜZDE 24’ÜN ÜSTÜNDE

2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,6 arttı.

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