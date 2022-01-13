Sanayi üretimi kasımda arttı

Sanayi üretimi kasımda yıllık yüzde 11,4, aylık yüzde 3,3 oranında arttı.

Sozcu.com.tr

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de sanayi üretimi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı.



AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3,3

Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 3,3 oranında arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.



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