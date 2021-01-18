Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AK Parti Kilis İl Kongresi'nde konuştu: (2)

KİLİS (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yönünün üretim, yatırım, istihdam olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönem Türkiye'ye yatırım yapanların çok daha fazla kazanacağı bir dönem olacak." dedi.

Varank, Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kilis İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasının ardından yaşanan gelişmelere değindi.

Yaşananların asla siyasetle bağdaşmayacağını belirten Varank, "İşte daha yeni Boğaziçi Üniversitesinde rektör atanması sonrası yaşananlar hafızalarımızı tazeledi. Biz, üniversite kapılarında nöbet tutan, laiklik kisvesi altında her türlü kepazeliği yapan rektörleri de unutmadık. Bugün aynı kişilerin Anayasa ve yasalara uygun olarak yapılan bir rektör ataması için ortalığı nasıl ayağa kaldırdıklarını görüyoruz. Terör örgütlerinin maşalarıyla bir olup, toplama militanlarla 'katil polis' diyerek eylem yapanları milletimiz not ediyor. Bunların yürüttükleri şeyin adı asla siyaset değildir. Büyük hedeflere kilitlenmiş, bölgesinde ve dünyada artık farklı bir ligde mücadele eden Türkiye'nin gündemini bunlara esir etmeyeceğiz. Mücadeleden geri durmadan, Türkiye'yi büyütmek, milletimizin refahını yükseltmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dış politikada ve terörle mücadelede atılan başarılı adımlar karşısında Türkiye'nin finans ve ekonomi alanında da köşeye sıkıştırılmak istediğine dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, güçlü sanayimiz ve milletimizin feraseti ile bu saldırıları da Allah'ın izniyle atlattık, atlatıyoruz. Diğer taraftan, dünya ekonomilerini derinden sarsan salgınla mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız ve işletmelerimiz üzerindeki etkisini sınırlandırmak amacıyla, tüm kamu kaynaklarımızı seferber ettik. Kısa çalışma ödeneği ve nakit ücret destekleri ile çalışanlarımızı bu süreçte yalnız bırakmamaya gayret gösterdik. Yine geçtiğimiz ay ilan ettiğimiz 'gelir kaybı desteği' ve 'kira desteği' ile de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında duruyoruz. Yaşadığımız tüm bu zorluklara rağmen hamdolsun sanayinin çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor. Kasım ayı verilerine göre sanayi üretimimiz salgın öncesinin de üzerine çıkarak yıllık yüzde 11 artış gösterdi. Tüm dünya ülkelerinin tarihi daralmalar yaşadığı bir yılı inşallah pozitif bir büyümeyle tamamlayacağız. Sağlık alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gerçekleşen yatırımların, salgın döneminde nasıl işe yaradığını hepimiz gördük. Yine bu dönemde inşa ettiğimiz yeni hastanelerle, genç mühendislerimizin rekor sürede ürettiği solunum cihazlarıyla farkımızı ortaya koyduk. Başlayan aşılama programıyla birlikte artık pandemide bir dönüm noktasına geldik. İthal ettiğimiz aşıların yanında yerli aşı çalışmalarında da artık son viraja girdik. Orada da elde edeceğimiz başarılı neticelerle, toplumumuzun tamamını aşılayıp, bu sıkıntılı süreci Allah'ın izniyle arkamızda bırakacağız."

– Üretim, yatırım, istihdam vurgusu

Türkiye'nin ekonomi ve hukuk alanında önemli bir reform gündemi olduğunu vurgulayan Varank, "Bakanlıklarımız tam bir uyum ve eş güdüm içinde bu gündeme odaklanmış durumda. Şeffaf ve öngörülebilir bir anlayışla yatırım ortamımızı daha da güçlendireceğiz. Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır. Önümüzdeki dönem Türkiye'ye yatırım yapanların çok daha fazla kazanacağı bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.

– Kilis'e yapılan yatırımlar

Bakan Varank, Kilis'in 60 milyon doları aşan ihracatıyla, 3 milyar lirayı aşan yurt içi hasılasıyla, sahip olduğu dinamik nüfusu ve verimli topraklarıyla büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret etti.

Sınırda yürütülen operasyonlarla yatırımın olmazsa olmazı güvenlik kaygılarının giderildiğini de dile getiren Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi sıra, yaptığımız yatırımlarla, sağladığımız desteklerle Kilis'in ihracat ve üretim potansiyelini daha da yukarılara taşımaya geldi. Kilis'e bugüne kadar kazandırdıklarımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Bakın sadece 2020 yılında Kilis'e sağlık ve eğitim öncelikli olmak üzere 441 milyon lira yatırım yaptık. 300 yataklı devlet hastanesi ve 40 üniteli ağız ve diş sağlığı merkezi inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Kısa süre içinde hizmete alınacak hastanemiz, bölgenin en modern hastanelerinden biri olacak. Bildiğiniz gibi 435 milyon liralık bir yatırımla Yukarı Afrin Barajı'nı tamamladık, içme suyu hattı da büyük oranda tamamlandı. İnşallah bu ay içinde ilk suyu Kilis ile buluşturacağız. 2007 yılında kurduğumuz Kilis 7 Aralık Üniversitemizin fiziki kapasitesini arttırmak için 2020 yılında yaklaşık 10 milyon liralık yatırım yaptık. AK Parti iktidara geldiğinde Kilis'te 200 kişinin istihdam edildiği bir OSB vardı. OSB'mizde istihdam sayısı bugün 1750'ye ulaşmış durumda. Biz Kilis'in daha büyük yatırımlarla, bölgesinde parlayan bir yıldız olmasını istiyoruz. İşte bunun için yakın zamanda yaptığımız düzenlemeyle Kilis'i Cazibe Merkezleri Programı'na dahil ettik. Böylece sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımların yeniden 6. Bölge desteklerinden faydalanmasının önünü açtık."

Bakan Varank, şu anda Kilis'e çok yoğun bir yatırımcı ilgisi olduğuna dikkati çekerek öncelikli olarak Kilis OSB'nin ilave alan ihtiyacını çözeceklerini, 3. etap genişlemesi için atılması gereken adımları hızlıca atacaklarını belirtti.

Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas OSB projesinde kararlı olduklarını, burayı 2021 yatırım programında devam ettirdiklerini kaydeden Varank, bu yıl içinde OSB'nin alt yapı ihalelerini yapmayı planladıklarını söyledi.

– Kilis'e Deneyap Teknoloji Atölyesi

Yeni OSB alanlarının teşviklerle beraber çok hızlı bir şekilde dolacağına ve Kilis sanayisinin daha da gelişeceğine hep birlikte şahit olacaklarını dile getiren Bakan Varank, Kilis Tekstilkent Projesi'ni hayata geçireceklerini, bu projeye bakanlık olarak 11 milyon lira destek sağlayacaklarını ifade etti.

Buranın tamamlandığında 2 bin 500 kişilik istihdamın önünün açılacağına işaret eden Varank, yatırımcılardan taahhütlerin alındığını, fizibilite raporunun hazırlandığını, bu akşam da proje sözleşmesinin imza törenini gerçekleştireceklerini söyledi.

Bakan Varank, bu yıl içinde Kilis'e bir Deneyap Teknoloji Atölyesi kazandıracaklarını da bildirdi.

– Makam aracını sürdü

Bakan Varank, AK Parti Kilis İl Kongresi öncesinde Valiliği ziyaret etti.

Valiliğe gelişi sırasında makam aracını kendisi kullanan Varank, Vali Recep Soytürk tarafından karşılandı ve şeref defterini imzaladı. Daha sonra kentle ilgili Vali Soytürk'ten brifing alan Bakan Varank'ın ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Varank'a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da eşlik etti.

(Bitti)