Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 42 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları…

Yapılan açıklamada; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 42 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır” denildi.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3, hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4, iktisat bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P14, işletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24, istatistik bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P12 ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).