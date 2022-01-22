‘Sanayiciler, üretim ve ihracatta ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalacak’

Türkiye’nin en büyük otomotiv ve tekstil sanayisine sahip Bursa’da doğalgaz kısıtlaması nedeniyle TEİAŞ’ın elektrik kısıtlamasına gidecek olması sanayicileri tedirgin etti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “İran’ın bakım gerekçesi ile 10 gün süreyle ülkemize doğalgaz iletimini durdurma kararı sanayicilerimizin üretim ve ihracatta ciddi sıkıntı ve zorluklarla karşı karşıya kalmasına sebep olacaktır” dedi.

Halil ATAŞ

Doğalgaz kısıtlaması nedeniyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) elektrik kararının ardından Bursa’daki organize sanayi bölgelerinde bulunan fabrikalarda haftanın 3 tam günü elektrik verilemeyecek.

ÜÇ GÜN BOYUNCA 24 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Türkiye’nin en büyük otomotiv ve tekstil sanayisine sahip Bursa’da doğalgaz kısıtlaması nedeniyle TEİAŞ’ın elektrik kısıtlamasına gidecek olması patronları tedirgin etti. Kentteki BOSB, NOSAB, DOSAB, İNEGÖL OSB, BARAKFAKİ-KESTEL- GÜRSU OSB’de haftanın üç tam günü 24 saat elektrik kesintisi olacağı öğrenildi.

“ÜRETİM VE İHRACATTA CİDDİ SIKINTI”

Sanayi bölgelerindeki enerji kesintisi hakkında sosyal medyadan açıklama yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, şu ifadeleri kullandı:

* İran’ın bakım gerekçesi ile 10 gün süreyle ülkemize doğalgaz iletimini durdurma kararı sanayicilerimizin üretim ve ihracatta ciddi sıkıntı ve zorluklarla karşı karşıya kalmasına sebep olacaktır.

* Konu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve BOTAŞ Genel Müdürümüz ile yaptığımız görüşmelerde, doğalgaz tedariğini olumsuz etkileyen bakım işlemlerinin ertelenmesinin yanı sıra alınabilecek tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunduk.

“BAKANLIKLA YOĞUN BİR DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÜRÜTÜYORUZ”

* Konuyu çözüme ulaştırmak adına hem Bakanlığımız hem de BOTAŞ yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Firmalarımızın bu geçici dönemde arz kısıtlamasının olası olumsuz etkilerini en aza indirecek üretim planlaması ile sürece katkı koymaları önemlidir.

* Sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması, bulunduğu coğrafyanın en güçlü üretim merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye’nin sürdürülebilir üretim hedeflerine katkı sağlayacaktır.

“BU OLAY JAPONYA’DA OLSA İNTİHAR ETMENİZ GEREKİRDİ”

Bursalı sanayici Vedat Kantar da yaptığı paylaşımda, “Organize Sanayi Bölgelerinin elektrik ve doğal gazını keserken sesleri çıkmayan yöneticiler. Bu olay Japonya’da olsa intihar etmeniz gerekirdi” diye tepki gösterdi.

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