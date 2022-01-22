Sanayicilerden elektrik kesintisi açıklaması: Temel maddelere erişimde sorun yaşanabilir

Doğalgaza bağlı olarak yapılacak elektrik kesintilere ilişkin konuşan Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, “Üretim en az 3 gün duracak. Gıda tedariki ve turizm sekteye uğrayacak. Temel ihtiyaç maddelerine erişiminde sorunlar yaşanabilir” dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeri’nde (OSB) doğalgaza bağlı olarak yapılacak elektrik kesintisinin tedarikte de sorun yaratacağına dikkat çekti.

Bahar, “Tedarik sorunu, doğalgazdan elektrik üreten santrallerin üretimini sekteye uğratınca, şimdi devasa bir elektrik tedarik sorunu ile karşı karşıya kaldık. Tarım, imalat ve lojistik sektörü günlük dönen, günlük ihtiyaçları olan hayati öneme sahip sektörler. Bu sektörlerin sekteye uğraması, ülke çapında büyük bir tedarik sıkıntısını beraberinde getirebilir” dedi.

‘İSTİHDAM VE İHRACATTA SORUNLARA YOL AÇACAK’

Kararın üretim, ihracat ve istihdamda büyük sorunlara yol açacağını aktaran Bahar, “Sözleşmeye ve akide bağlanmış birçok siparişimiz var. Firmalarımız büyük kayıp ve zarara uğrayacak” dedi.

Üretimin durmasının toplumda infiale neden olmakla birlikte stokçuluğu da körükleyebileceğine işaret eden Bahar, “Özellikle dezavantajlı kesimlerin temel ihtiyaç maddelerine erişiminde sorunlar yaşanabilir” dedi ve ekledi:

“Şu anki durum haftalık bir plandır ve 3 günü içermektedir. Devamındaki günlerde ne olacağını bilmiyoruz. Belirsizlik ortamı yeni bir boyut kazanmış ve daha da kronikleşmiştir. Bu bizim program yapmamızın önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Unutulmamalıdır ki bu tip belirsizlikler enflasyonda telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir.”

‘ÜRETİM EN AZ 3 GÜN DURACAK’

İlk olarak 21 Ocak’tan itibaren fabrikaların doğalgaz kullanımının yüzde 40 oranında kısıtlanmasının ardından 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Türkiye’deki tüm OSB’lerde 3 ila 4 gün sürecek elektrik kısıntıları uygulanacağı açıklandı.

TEİAŞ tarafından sözlü olarak yapılan bildirimin resmi yazı ile iletilmesi halinde, ülke üretimi en az 3 gün duracağı belirtildi.

Enerji alanında yaşanan sorunları bir kartopunun çığa dönüşmesine benzeten Bahar, dağıtım hatlarındaki teknik bir aksaklık olarak ifade edilen doğalgaz tedarik sorunu, bir kartopunun çığa dönüşmesi gibi katlanarak büyümektedir” dedi.

“Bu aksaklık nedeniyle önce fabrikalarımıza sağlanan doğalgaz akışı BOTAŞ tarafından alınan bir karar ile yüzde 40 oranında kısıtlandırılmıştı. Fakat bu kartopunun ilk yuvarlanışıymış” diyen Bahar,

“Tedarik sorunu, doğalgazdan elektrik üreten santrallerin üretimini sekteye uğratınca, şimdi devasa bir elektrik tedarik sorunu ile karşı karşıya kaldık. OSB’lerimizdeki fabrikalarımıza doğalgazdan sonra şimdi de elektrik kısıntısına gidileceği bildirilmiştir.

Önümüzdeki hafta itibariyle Türkiye’deki tüm OSB’lerde 3 ila 4 tam gün elektrik kısıntısı uygulanacağı TEİAŞ tarafından sözlü olarak bildirilmiş, ancak tarafımıza henüz yazılı, resmi bir bildirimde bunulmamıştır” dedi.

YENİ BİR DÜZENLEME TALEBİ

Türkiye’de bir enerji krizi yaşanıyor ise bu sorunun toplumun tüm kesimlerinin ortak bir şekilde sırtlaması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Bahar, şunları kaydetti:

Bir çığa dönüşen bu sorunu fabrikalardan bir bariyer ile durdurmaya kalkmak tüm ülkenin çığ altında kalmasına neden olmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

OSB’lerimizde üretimini 7/24 sürdürmek zorunda olan, en ufak bir aksaklıkta üretimi uzun süre duracak, stoku çöp olacak fabrikalarımız vardır. Ülke imalatının 3 gün süreyle durdurulması hayal bile edilmemesi gereken korkunç bir şeyken, bunun eyleme geçirilmesi çok daha korkunç ve tehlikelidir.

Örneğin soğuk hava depoları olan sanayicilerimizin, örneğin kesim yapan sanayicilerimizin, örneğin süt fabrikalarımızın uğrayacağı zarar nasıl tanzim edilecektir?

OSB’mizdeki süt fabrikalarımız günlük 400 ton süt almaktadır. Üretim yapamadığı için bu sütü alamayacağından o süt ziyan olacaktır.

‘GIDA VE TURİZM SEKTÖRÜ SEKTEYE UĞRAYACAK’

Dezenfektan yapan sanayicilerimiz vardır. Dünyanın pandemiyle boğuştuğu bir ortamda dezenfektan üretiminin durması salgına yeni bir ivme kazandırabilir. Günlük yemek çıkaran fabrikalarımız vardır, gıda tedariki sekteye uğrayacaktır.

Otellere hizmet veren çamaşırhanelerimiz duracaktır, turizm sekteye uğrayacaktır. Lojistik operasyonları sekteye uğrayacaktır. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda bunun sanayiciye yansıtılmasının ne kadar yanlış olduğu ortadadır. Bu kısıtlama konusunda yeniden bir düzenleme yapılmasını ivedi olarak talep etmekteyiz.” (DHA)



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