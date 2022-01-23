Sanayide elektrik kesintisiyle ilgili bakanlara dikkat çeken sorular: ‘Tepkiler üzerine geri adım mı atıldı?’

Sanayide uygulanacak elektrik kesintisiyle ilgili CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bakanlara dikkat çeken sorular yöneltti. Bülbül, “Tepkiler gelince şifahen verilen talimatla ‘asgari ihtiyaçlarınız için elektriği kullanın’ mı denildi? Devlet geleneğinde ‘şifahen’ talimat olur mu? Doğalgaz ve elektrik planlaması, öngörüsü yapmayarak Türkiye’nin sanayisini ve ihracatını mı bitireceksiniz?” sorularını sordu.

Doğalgaz arzından kaynaklanan enerji sorunları nedeniyle Türkiye’deki tüm OSB’lere TEİAŞ, OSB dışındaki işletmelere de dağıtım şirketleri aracılığıyla yazı gönderilerek elektrik kesintisi uygulanacağı bildirilmişti.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a dikkat çeken sorular yöneltti. Sosyal medyadan bakanlara seslenen Bülbül, şunları sordu:

ŞİFAHEN TALİMAT İDDİASI

*TEİAŞ’tan OSB’lere şifahen “elektriği siz kesin” talimatından sonra, sanayicilerin resmi yazı istemelerinin ardından “elektriği kesmezseniz biz komple keseceğiz” tehditleri mi yapılıyor?

*Tepkiler gelince şifahen verilen talimatla “asgari ihtiyaçlarınız için elektriği kullanın” mı denildi?

*TEİAŞ OSB’lere neden yazılı olarak haftanın üç günü yani 72 saat elektriği kesin yazısı göndermiyor?

*Devlet geleneğinde “şifahen” talimat olur mu?

*Elektriği asgari ihtiyaçlar için kullanın ne demektir? Bu nasıl denetlenecektir?

“İHRACAT VE SANAYİ BİTECEK”

*Doğalgaz ve elektrik planlaması, öngörüsü yapmayarak Türkiye’nin sanayisini ve ihracatını mı bitireceksiniz?

*Sanayi Bakanı Mustafa Varank, OSB’lerden ve sanayicilerden gelen bu tepkileri neden görmezden geliyorsun?

*Bu elektrik ve doğalgaz kısıtlamaları nedeniyle üretim taahhütlerinin yerine gelmemesi nedeniyle ihracatın ve sanayinin biteceğini bilmiyor musunuz?

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