Sanayide kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

Ağustosta imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), yüzde 77,1 seviyesine yükseldi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine yükseldi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya
göre 0,4 puan artarak yüzde 76,8 oldu.
KKO, yatırım mallarında yüzde 70,2’den yüzde 74,8’e, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 73,5’ten yüzde 73,6’ya yükselirken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 77,2’den yüzde 75,9’a, ara mallarda yüzde 80’den yüzde 78,9’a geriledi.
Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan oranlar, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1739 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.