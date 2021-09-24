Sanayide kapasite kullanım oranı arttı

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, sanayide kapasite kullanım oranı eylülde 1 puan artarak yüzde 78,1 oldu.

Sozcu.com.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Eylül’e ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 77,8 seviyesine çıktı.

2021 Eylül’de, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 765 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

ARA MALLARINDA YÜZDE 80

Dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı eylül ayında yüzde 75.9 olurken, dayanıksız tüketim malları kapasite kullanım oranı ise yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti.

Tüketim malları kapasite kullanım oranı ise eylül ayında yüzde 74.3 oldu. Ara malları kapasite kullanım oranı aynı anda yüzde 79.9 olarak açıklanırken, yatırım malları kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 77 oldu.

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