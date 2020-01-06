Sanayinin başkentine darbe

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019’da Kocaeli’de 33 bin 964 kişinin elektriğinin, 38 bin 637 kişinin de doğalgazının borcundan dolayı kesildiğini açıkladı. Kocaeli’de toplam 72 bin 601 vatandaş, kesilen elektriğini açtırmak için 1 milyon 147 bin 983 TL, doğalgaz açtırmak için ise 1 milyon 094 bin 199 TL “açma-kapama” bedeli ödedi. Son 5 yılda elektrik ve doğalgaz için “açma-kapama” bedeli ise 16 milyon 160 bin lira oldu.

VATANDAŞ FAKİRLEŞİYOR

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, vatandaşın çokça dert yandığı elektrik ve doğalgazdan alınan açma-kapama bedellerini ve senelere göre dağılımı Enerji Bakanlığı’na sordu. Bakan Dönmez de, Kocaelili vatandaşın son 5 senede elektrik ve doğalgazın açma-kapama bedeline 16 milyon 160 bin Türk Lirası ödediğini bildirdi. Tarhan, “Bu cevap,Türkiye ekonomisinin ne halde olduğunu da gösteriyor. ‘İnsanlar borçları yüzünden neden intihar ediyor?’ sorusunun da cevabıdır. Vatandaş evine gelen faturayı ödeyemiyor. Açma-kapama bedeli de dağıtım şirketlerine gidiyor. Kamu bankalarından alınan kredilerle kurulan enerji dağıtım şirketleri sadece açma kapama bedellerinden zenginleşirken, vatandaş her geçen gün fakirleşiyor” dedi.