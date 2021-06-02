Sandığa koyup gömdüler, üstüne fayans döşediler! İkinci tutuklama

Topçular Mahallesi 111’inci sokaktaki Akçay Apartmanı 5inci katında oturan Naride Nur Yıldızhan, 7 Kasım 2016da Iğdır Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek babası Eyüp Yıldızhan’ın, kendisi ve kardeşlerinin hürriyetini tahdit ettiğini, boşadığı annesi Nesrişah Yorgunu da bıçaklayarak öldürdükten sonra kan izlerini temizleyip cesedi de arkadaşıyla taşıdığı ihbarında bulundu.

Gözaltına alınan Eyüp Yıldızhan, “Ben karımı öldürmedim. Kendisi kayıp ben de merak ediyorum” diye ifade verdi. O dönem cinayet tespit edilemediği için dosya arşive kaldırılırken, Nesrişah Yorgun için de arama kaydı hazırlandı. Eyüp Yıldızhan, çocuklarına yönelik hürriyeti tahdit suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro dedektifleri, 4 ay önce Nesrişah Yorgun’un dosyasını yeniden açtı. Cumhuriyet Başsavcılığından aldıkları izinle soruşturmayı derinleştiren ekip, olayı sil baştan incelemeye aldı.

Ekipler, Eyüp Yıldızha’nın olaydan önce yaptırdığı çelik bir sandığı evine taksi ile götürdüğünü belirledi. Ulaştıkları taksi şoförünün çelik sandığı doğrulaması üzerine polisler, olayın yaşandığı tarihteki kamera kayıtlarını inceledi.

Ekipler, sandığın ailenin 5 yıl önce oturduğu binadan çıkarılmadığını belirledi. Ailenin bodrum katında kiler olarak kullandığı bölümü inceleyen ekipler, kadavra köpeği ile arama yaptı.

SANDIKTAN CESET ÇIKTI

Köpeğin tepki vermesi üzerine fayansları kırarak kazı yapan polis, çelik sandığa ulaştı. Sandığı açan ekipler, cesetle karşılaştı. İncelemede, cesedin Nesrişah Yorgun’a ait olduğunu belirleyen ekipler, cezaevinde bulunan Eyüp Yıldızhan hakkında soruşturma başlattı.

Polisler, olay günü Yıldızhan’ın yanında olduğunu belirledikleri İhsan Alver’i de cinayetten kısa bir süre sonra yerleştiği İstanbul’da gözaltına alarak, Iğdır’a getirdi.

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Alver, suçunu itiraf etti. Alver, “Eyüp beni çağırdı, kadını öldürmüştü. Benden cesedi bodruma indirmek için yardım istedi. Olmaz dediysem de ‘Yardım etmezsen birlikte yaptık’ derim diyerek tehdit etti, korkuttu. O yüzden yardımcı olmak zorunda kaldım” dedi. Alver tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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