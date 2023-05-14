59.8 F
Los Angeles
14 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemSandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı İkiztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için mahallede çay alım yerinde kurulan sandıkta AK Parti’nin sandık görevlisi Şeref Kurt, sandık başında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Kurt’a ilk müdahaleyi sandıkta oy kullanmaya gelen vatandaşlar ve görevliler yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Kurt, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,491BeğenenlerBeğen
16,176TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,690TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States